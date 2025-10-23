El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional y marcarán un hito en la historia electoral del país: será la primera elección legislativa con Boleta Única de Papel (BUP). Esta transformación, que busca mayor transparencia y simplicidad, podría implicar un ritmo más lento en el escrutinio provisorio.

La Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, reconoció que podrían registrarse “pequeñas demoras” en la carga de resultados debido a la implementación del nuevo mecanismo. “Es la primera vez que se aplica la BUP en todo el territorio, y puede haber retrasos mínimos en la transmisión de los telegramas o en la adaptación de las mesas”, explicó.

Aun así, la funcionaria ratificó que el objetivo oficial es comenzar a difundir los primeros resultados a partir de las 21 horas, tal como establece la normativa vigente. El Ministerio del Interior analiza si fijará un porcentaje mínimo del escrutinio antes de publicar los datos oficiales.

En esta elección estarán habilitados 35.987.634 votantes distribuidos en 17.530 establecimientos de todo el país. Se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero elegirán cargos provinciales, y esta última también definirá a su nuevo gobernador.

Landívar destacó la ampliación del sistema de transmisión de datos: “Este año habrá 14.370 locales con conectividad, frente a los 10.400 de 2023, y se incorporaron 953 centros de soporte del Correo Argentino para zonas sin conexión o casos de contingencia”.

Un ensayo clave para probar el sistema

En preparación para los comicios, el Gobierno realizó un simulacro nacional de transmisión, recuento y difusión de resultados. El ensayo, coordinado por el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral, buscó verificar la eficacia de todo el proceso logístico y tecnológico.

Participaron 1.100 digitadores distribuidos en dos sedes del Correo Argentino, junto con fiscales partidarios y funcionarios. Durante la jornada, se procesaron 110.000 telegramas de prueba, volumen similar al de una elección nacional.

“El simulacro permite testear integralmente la infraestructura y la capacidad operativa del sistema”, destacó el Ministerio en un comunicado. Según los resultados, el sistema mostró un flujo de datos estable y seguro, capaz de procesar en tiempo real los telegramas enviados desde todos los distritos.

Posibles demoras y provincias críticas

Aunque el simulacro fue exitoso, Landívar advirtió que el recuento podría avanzar más lentamente en las primeras horas, debido a la adaptación al nuevo formato de votación. Las demoras se concentrarían principalmente en las provincias con elecciones locales concurrentes y en los distritos que eligen senadores además de diputados.

En Santiago del Estero, por ejemplo, se votará con dos urnas distintas (una nacional y otra provincial), lo que podría extender los tiempos del conteo. También se prevé cierta lentitud en la Ciudad de Buenos Aires, que en el simulacro nacional registró uno de los ritmos de carga más bajos.

De mantenerse el mismo flujo de procesamiento observado en la prueba, para la medianoche del domingo electoral ya se habría contabilizado alrededor del 80% de los votos a nivel nacional, con variaciones entre provincias.