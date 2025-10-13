La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes rechazar definitivamente el pedido de reimpresión de boletas presentado por la alianza La Libertad Avanza (LLA) en el distrito Buenos Aires, luego de que tres de sus candidatos a diputados nacionales renunciaran a sus postulaciones. De este modo, la foto de José Luis Espert —quien abandonó la lista en medio de un escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico— seguirá figurando en la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en los comicios generales del 26 de octubre.

El tribunal consideró que la solicitud “se tornó de cumplimiento imposible por razones materiales y de tiempo”, dado que el proceso de impresión y distribución del material electoral ya se encuentra en su etapa final. No obstante, la Cámara avaló el reordenamiento interno de la grilla de candidatos, aunque aclaró que dicho cambio no se reflejará en las boletas.

El conflicto se originó cuando los apoderados de La Libertad Avanza solicitaron la actualización de la boleta con la nueva integración de su lista, argumentando que era necesario para “garantizar la transparencia y el derecho del electorado a elegir informadamente”. Sin embargo, la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó el pedido tras recibir informes técnicos que señalaban la imposibilidad operativa de realizar una nueva impresión sin afectar la logística del proceso electoral.

Frente a esa decisión, la alianza apeló ante la Cámara, cuestionando que la imposibilidad alegada fuera consecuencia de “una demora injustificada del propio órgano jurisdiccional”. Aun así, el fiscal interviniente recomendó desestimar la apelación, advirtiendo que no existía margen material ni temporal para reimprimir y distribuir las 14 millones de boletas correspondientes a las 38.760 mesas de votación del distrito.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que “resulta imposible cumplir con el procedimiento de ley —oficializar un nuevo modelo de boleta, exhibirlo, aprobarlo, reimprimirlo, controlarlo y distribuirlo— sin comprometer la regularidad y certeza del acto electoral del 26 de octubre”.

El fallo de la CNE se basó en los informes técnicos del Correo Oficial y la Junta Electoral de Buenos Aires, que confirmaron que el 8 de octubre se completó la entrega de los 38.760 talonarios de boletas, y que el plazo para iniciar la distribución venció el 10 de octubre, incluso antes de que la causa llegara a la Cámara.

“El plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido cuando la presente causa fue elevada a esta Cámara”, señala la resolución.

La Cámara también subrayó la importancia de la certeza en los procesos electorales, señalando que cualquier cambio de último momento puede afectar el normal desarrollo de los comicios y la confianza ciudadana en el sistema.

“En materia electoral, prima la necesidad de rápida definición de los conflictos, ya que estos trascienden el interés de los partidos y afectan el normal desenvolvimiento institucional”, remarcaron los jueces.

Por último, el tribunal declaró que la cuestión “ha perdido virtualidad y se ha tornado abstracta”, al no existir posibilidad real de dictar una sentencia útil sin comprometer la regularidad del proceso electoral.

La resolución fue notificada al juzgado de origen y a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerrando definitivamente el reclamo.