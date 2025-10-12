La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza. En el segundo lugar quedó confirmada Karen Reichardt, según lo estableció el fallo del tribunal, que fundamentó su decisión en la aplicación de la Ley de Paridad de Género.

Los jueces consideraron que los reemplazos debían realizarse con personas del mismo género y cuestionaron al juez electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla por apartarse de la normativa vigente. En su resolución, la Cámara sostuvo que el magistrado “declaró una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente” y que “tergiversó la aplicación de un precedente que correspondía a otra categoría de cargos”.

El fallo también destacó la importancia del rol del tribunal en la “tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y dentro de los partidos políticos”.

Tras conocerse la decisión, Santilli celebró el fallo y aseguró que “fue lo correcto”. Además, se refirió a la posibilidad de reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) para el próximo 26 de octubre, aunque se mostró poco optimista: “No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo. De esta manera, todo indica que en la boleta continuará figurando el nombre y la imagen de José Luis Espert.

En sus declaraciones, el candidato libertario llamó a “no aflojar” y respaldó el rumbo del gobierno de Javier Milei, al que calificó como “el correcto”. También adelantó algunas de sus propuestas: “Vamos por la reforma laboral que permita que los cinco millones de trabajadores informales pasen a la formalidad, la baja de impuestos y un código penal con tolerancia cero al delito”.

Por ahora, la Cámara le devolvió el expediente a la Junta Electoral bonaerense para que convoque a los partidos y defina la cuestión de la reimpresión. Una vez que exista una resolución, deberá ser enviada al fiscal electoral Ramiro González.

Fuentes judiciales estimaron que la definición final se conocerá el lunes y que la CNE no autorizará la reimpresión de las boletas, por lo que Santilli ya se prepara para competir con una boleta en la que aún aparece su antecesor.