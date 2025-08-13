La Cruzada Renovadora presentará este miércoles a sus candidatos a diputados nacionales en un acto que tendrá lugar en su tradicional sede de calle Tucumán, en la Capital sanjuanina. El presidente de la fuerza, Alfredo Avelín Nolléns, encabezará la nómina que competirá en los comicios del 26 de octubre.

La decisión surgió por consenso entre los representantes de los órganos internos, que coincidieron en que el máximo referente del partido debía asumir el desafío de liderar nuevamente la propuesta electoral. Con esto, Avelín vuelve a ocupar un lugar protagónico en la escena política.

En las elecciones provinciales de 2023, la Cruzada había integrado el frente Desarrollo y Libertad junto a espacios libertarios, aunque sin ubicar a sus dirigentes en los puestos centrales. En aquella ocasión, compitió en soledad para senador y diputados nacionales con otros nombres al frente.

Ahora, el partido decidió volver a dar batalla sin alianzas y con su conductor al frente. Avelín, que fue intendente de la Capital entre 1999 y 2003, también ha sido candidato a gobernador y a senador en diferentes instancias electorales.

Durante la mañana de este miércoles se conocerá oficialmente el resto de los postulantes que acompañarán al dirigente en la lista.