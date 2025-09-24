El proceso para cubrir la vacante de fiscal General de la Corte de Justicia, el máximo cargo dentro del Ministerio Público Fiscal, quedó nuevamente en suspenso. La reunión del Consejo de la Magistratura que debía realizarse el lunes pasado, con el fin de definir la terna de postulantes, fue suspendida y reprogramada para el martes 30. La postergación del armado de la terna, sería clave para que los legisladores puedan definir el nombre del alto cargo judicial después de las elecciones de medio término.

Fuentes de la Cámara de Diputados confirmaron que la intención es que la designación del jefe de los fiscales se concrete recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “No queremos que se politice ni que sea un tema de campaña”, aseguraron, en referencia al peso institucional y la sensibilidad política que rodea a este cargo.

De esta manera, aunque la terna llegue antes a la Legislatura, se buscaría posponer el debate para una vez concluido el proceso electoral. La estrategia apunta a descomprimir las tensiones en torno a un puesto clave en la investigación de los delitos y que suele ser objeto de disputa entre distintos espacios de poder.

Mientras tanto, en los pasillos de la política provincial se multiplican las especulaciones sobre quiénes integrarán la terna y cómo se alinearán los bloques cuando llegue el momento de la votación. Lo que parece estar definido es que el nuevo fiscal General no se designará antes de las elecciones de medio término.