La dura definición de Cornejo sobre los afiliados del PRO que se fueron con Peluc

La presentación de La Libertad Avanza hizo algo de ruido, pero no tomo por sorpresa. Algo ya se preveía y se avizoraba. Es que algunos dirigentes vinculados con el PRO aparecieron junto a Peluc como adherentes al partido de los libertarios, de cara a las elecciones legislativas de 2025. Pero esa fuga de dirigentes, fue minimizada por el presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, que le bajó el tono a la situación.

Durante la semana que terminó, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Peluc, el hombre bendecido por Karina Milei para llevar el sello del partido del presidente, presentó el armado del partido. Allí aparecieron algunos nombres con raíz del PRO, algunos que se esperaban y otros que no se los tenía entre los que posibles nombres. María Eugenia Raverta, quien ya venía trabajando con Peluc y dijo en Canal 13 “acompañamos a La Libertad Avanza y vamos a seguir en esa línea”. Y junto a la funcionaria de Milei (delegada regional del Comité contra la Trata), aparecieron otros que se sumaron a la lista como: Luis Martínez, Antonio Russo, Narciso Campos y Armando Rosales.

Estos dirigentes venían siendo críticos con el partido que conduce Cornejo, por lo que fue una decisión que, podría decirse, casi no sorprendió puertas adentro del partido amarillo. Pero Cornejo expresó al respecto que “hay que ser respetuoso de la voluntad de diferentes afiliados".

En esa línea, el diputado provincial aseguró que “no hay una división de partido, no hay un partido A, partido B, son pocos afiliados que han tomado otra decisión y es valedero en este momento de la política que estamos viviendo hoy. Hay que ser respetuoso del que piensa diferente, por supuesto que el partido orgánico existe, el PRO orgánico va con Marcelo (por Orrego)”.

Al ser consultado sobre si ocasionó algo de sorpresa que aparecieran estos dirigentes abiertamente al lado de Peluc, confluyendo en otro espacio político en lugar de dar pelea interna, Cornejo aseguró: “No. Yo respeto y no entro en esa grieta que realmente no te permiten avanzar, no solucionan problemas. Y es el mismo factor y las mismas personas que realmente continúan con una temática vieja, que es parte de una política que le hace mal. No, nosotros estamos abocados y ocupados en lo importante siempre”.

La definición del dirigente responde a una línea que viene teniendo en la que evita entrar en la discusión, enmarcado en el respeto de las decisiones personales de los dirigentes que, como ya expresaron en distintas oportunidades, están disconformes con su conducción.