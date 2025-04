Los intendentes del peronismo se juntaron para firmar un acuerdo de colaboración entre sí, pero hubo dos importantes ausencias. Lo llamativo es que se trató de dos intendentes que tienen los departamentos peronistas más poblados de la provincia: Chimbas y Rawson. La jefa comunal que comanda el distrito al Norte de avenida Benavídez, salió con los tapones de punta y dijo que no la invitaron. ¿Qué pasó con el rawsino?

En Caucete, los intendentes se reunieron para firmar un convenio de colaboración entre sí y un fuerte reclamo hacia el gobierno provincial en materia de obras y asistencia. Pero sólo hubo 11 de 15 intendentes que llegaron al poder por el bando peronista. De los cuatro ausentes, algunos fueron invitados y otros no, como el caso de Daniela Rodríguez, jefa comunal de Chimbas.

‘No me invitaron. No he firmado ningún documento, entonces no puedo estar de acuerdo con algo que no conozco. Faltar sin invitación, no es faltar’, expresó molesta la intendenta de Chimbas.

Los intendentes que se reunieron son todos peronistas y lo curioso de la ausencia de Rodríguez es que fue la segunda autoridad del partido a nivel provincial hasta hace algunos meses atrás.

La jefa comunal sospecha que no la invitaron por una cuestión de frente: ‘A lo mejor es porque yo no pertenecí a ese frente, pero soy justicialista lo mismo’, en un claro mensaje de malestar hacia el resto de los intendentes que se hicieron presente en Caucete.

Otro que no estuvo en el encuentro fue el rawsino Carlos Munisaga, aunque desde su entorno dijeron que sí firmó el convenio, pese a no asistir.

Otro que llegó a la intendencia junto a la boleta del frente que encabezaba el justicialismo es el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, con quien intentó comunicarse este medio pero sin éxito. Y el intendente de Zonda, Juan Atampiz, que a un año y cuatro meses de gestión, casi no tuvo contacto con los medios.