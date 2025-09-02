De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, la Justicia electoral puso el foco en la difusión de noticias falsas durante la campaña y en el período de veda. El juez federal subrogante y presidente de la Junta Electoral, Pablo Quirós, aseguró que ya se trabaja en conjunto con la Cámara Nacional Electoral para implementar medidas preventivas.

“Nos enfrentamos a esta novedad que hace tiempo que la tenemos, que es la comunicación por redes sociales, y siempre hay inconvenientes al inicio y al final de la veda electoral”, señaló el magistrado, al remarcar la complejidad que representan los entornos digitales para el desarrollo de los comicios.

En este sentido, Quirós explicó que se está promoviendo un “compromiso ético digital” con las principales empresas tecnológicas para que se comprometan a detectar y suprimir fake news o campañas basadas en información falsa, con el fin de evitar confusiones en la ciudadanía.

El cronograma electoral establece que la veda comenzará el 24 de octubre a las 8 de la mañana, momento en el que quedará prohibida toda actividad proselitista. “A partir de ahí, es el fin de la campaña y el comienzo de la veda”, precisó.

Asimismo, el juez indicó que los ciudadanos contarán con canales habilitados para denunciar grabaciones o publicaciones falsas, tanto ante los jueces electorales como ante la justicia civil. “Es una preocupación que tenemos todos”, enfatizó.

Quirós también reveló que se realizaron reuniones para reforzar los mecanismos de control durante la veda electoral, con el objetivo de garantizar un proceso transparente. “Es un desafío que espero podamos resolver brindando los resultados que corresponden”, concluyó.