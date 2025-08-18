Marcelo Arancibia, dirigente de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), no será parte de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Fuentes del Juzgado Federal confirmaron que al cierre del plazo para la inscripción de listas, el domingo 17 de agosto a las 23:59, no se recibió ninguna presentación por parte del espacio.

El frente tenía previsto participar con Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna como principales candidatos, bajo el sello del partido Igualar, vinculado al kirchnerismo. Sin embargo, desde la Secretaría Electoral le comunicaron que Igualar no cumplió con la documentación requerida previamente por la Cámara Nacional Electoral, lo que imposibilitó la validación de cualquier lista.

De esta manera, la falta de cumplimiento de los requisitos legales dejó al GEN fuera de la competencia y redujo a nueve la cantidad de listas que estarán disponibles en San Juan en las elecciones legislativas de octubre.

LOS CANDIDATOS

1. Frente Por San Juan

Titulares: Fabián Martín, Laura Palma, Federico Rizo

Suplentes: María Eva Acosta, Carlos Jaime, María de los Ángeles Moreno

2. Frente Fuerza San Juan

Titulares: Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo

Suplentes: Edith Liquitay, Gabriel Castro, Rosana Rubiño

3. La Libertad Avanza San Juan

Titulares: Abel Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani

Suplentes: Silvina Tomeo, Alexis Robles, Estefanía del Rosario Fernández

4. Provincias Unidas

Titulares: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez

Suplentes: Silvia Guevara, Martín Vega Sánchez, Natalia Castro

5. Ideas de la Libertad

Titulares: Gastón Briozzo, Nancy Mingolla, Raúl Moreno

Suplentes: Abigail Castro, Gonzalo Medina, María Josefina Place

6. Cruzada Renovadora

Titulares: Alfredo Avelín Nollens, Carmen Chimino, Alejandro Gómez

Suplentes: Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas, Laura de Sisterna

7. Partido Libertario

Titulares: Yolanda Agüero, Manuel Alejandro Galdeano, Nancy Bárbara Illanes

8. Evolución Liberal

Titulares: Sergio Vallejos, Noelia Herrera, Héctor Bastías

9. Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)