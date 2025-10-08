El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió este martes no dar lugar al pedido de La Libertad Avanza. La solicitud tenía por objetivo que Diego Santilli ocupara el primer lugar en la lista de candidatos a diputados en reemplazo de José Luis Espert, algo que no fue aprobado.

Si bien el magistrado aceptó la renuncia de Espert, consideró que el corrimiento de nombres impulsado por el oficialismo no resulta válido en el marco normativo vigente. En consecuencia, será Karina Vázquez, popularmente conocida como Karen Reichardt, quien encabece la nómina en el distrito más grande del país. Santilli ocupará el segundo lugar y Gladys Humenuk, el tercero.

De acuerdo con Ramos Padilla, la aplicación del artículo 7 de la resolución 171/19 para reordenar la lista tras la salida de Espert es inconstitucional. El fallo, sin embargo, no resolvió sobre el pedido de reimpresión de boletas. Para ese punto, el juez convocó a una audiencia con los apoderados partidarios, aunque en el Gobierno ya anticipan un escenario desfavorable: los electores bonaerenses se encontrarán en el cuarto oscuro con las boletas ya impresas, en las que aún figura la imagen de Espert.

La resolución también aceptó la renuncia de otras dos candidatas: Lucía Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (suplente número 5), ambas ligadas a la conducción política de Espert. Se espera que la Casa Rosada apele la decisión, aunque en paralelo deberá redefinir su estrategia con Reichardt como cabeza de lista y Santilli relegado al segundo puesto.