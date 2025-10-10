La Junta Electoral bonaerense resolvió rechazar el pedido de reimpresión de boletas presentado por La Libertad Avanza (LLA), luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura. Con esta decisión, el espacio liberal deberá competir en las próximas elecciones con la boleta original, en la que Karen Reichardt figura como primera candidata.

La resolución se tomó tras una audiencia convocada por la Junta, de la que participaron representantes de las distintas fuerzas políticas y autoridades judiciales. En el encuentro estuvieron presentes el juez federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el camarista federal Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Durante la reunión, todas las fuerzas políticas, excepto LLA, expresaron su rechazo a la reimpresión de boletas, argumentando razones económicas, logísticas y de equidad electoral.

El ministro Catalán explicó que volver a imprimir las boletas únicas partidarias (BUP) implicaría un costo superior a los $12.000 millones y un proceso técnico que demandaría al menos cinco días por lote, considerando que cada tanda incluye 3,3 millones de boletas.

La intención del oficialismo era que las nuevas boletas estuvieran encabezadas por Diego Santilli, tras la baja de Espert. Sin embargo, la Justicia Electoral ya había establecido que el primer lugar debía ser ocupado por Karen Reichardt, por lo que el cambio no era posible sin violar el cronograma y las normas electorales vigentes.

Con esta decisión, La Libertad Avanza deberá continuar con la boleta original, sin modificaciones, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. La medida marca un nuevo revés político para el espacio tras la salida de Espert, que había sido una de sus principales figuras de campaña.