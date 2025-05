Con la mira puesta en las elecciones legislativas de octubre, el Partido Justicialista de San Juan comenzó a analizar el mecanismo con el que definirá a sus candidatos para competir por las bancas de diputado nacional. El debate gira en torno a si se avanzará en una lista de unidad o si se convocará a internas, en un contexto marcado por la falta de recursos y la tensión interna dentro del espacio. Esta tarde, a partir de las 20 horas habrá un encuentro clave en el partido con sede en calle 25 de Mayo.

Uno de los referentes más experimentados del peronismo sanjuanino, el actual diputado nacional Walberto Allende, se pronunció sobre la situación y no ocultó su preocupación por un eventual escenario de internas: "Yo vengo pregonando por la unidad, pero corresponde que se llame a internas, claro. Porque si no, cualquiera puede decir: ‘Che, se han puesto de acuerdo entre ustedes y no convocaron’”, advirtió.

Allende se refirió al delicado momento que atraviesa el PJ sanjuanino, tanto en lo político como en lo económico, dado que para encarar campañas se requiere de recursos económicos y disponer de estructuras.

Para el legislador, una competencia interna sería desgastante: “Lo peor que nos puede pasar es ir a una interna. Por los heridos que eso deja. Ya así como estamos, además, ¿quién va a ir a votar? ¿Quién va a salir a trabajar en una interna?”

En ese marco, Allende remarcó que la unidad no puede ser una consigna vacía ni responder a intereses individuales. “Todos dicen ‘la unidad, la unidad’, pero la unidad si voy yo primero. Así no funciona”, dijo en referencia a la necesidad de pensar en una estrategia política de mediano plazo.

Además, cuestionó quiénes están habilitados a definir candidaturas: “Se pueden juntar cinco o seis y hablar de unidad, pero ¿quién tiene poder real para hablar de candidatos? Los que decidan tienen que estar avalados por la mayoría: diputados, intendentes, concejales. Son ellos los que van a tener que salir a trabajar”.

Finalmente, graficó con crudeza el momento interno del justicialismo local: “Estamos juntos, pero no estamos unidos. Nos juntamos, tomamos un café, hablamos de que quedaron afuera Boca o River, pero pensar igual, no estamos. Eso es lo que falta”.

El encuentro del PJ sanjuanino se da en un momento clave, no solo por el calendario electoral, sino también por la necesidad de reconstruir cohesión en un espacio que, tras las últimas elecciones provinciales, se enfrenta al desafío de reordenarse como fuerza opositora.