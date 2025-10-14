La Legislatura va a la carga para rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Zona Fría
La Cámara de Diputados provincial sesionará este miércoles 15 de octubre para expresar su preocupación ante una posible derogación del régimen nacional que beneficia a más de 120.000 sanjuaninos con tarifas reducidas de gas.
En la Legislatura, este miércoles 15 de octubre, desde las 10hs, se realizará la Segunda Sesión Especial del año, en la que se debatirá exclusivamente un proyecto de Declaración que manifiesta el rechazo y la preocupación ante cualquier intento de modificación o eliminación del Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.
La iniciativa destaca la necesidad de garantizar la plena vigencia de la norma, debido a su fuerte impacto social, económico y federal. En San Juan, miles de hogares, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas se benefician con tarifas diferenciales en el consumo de gas natural, que reducen entre un 30% y un 50% el costo del servicio.
La convocatoria se realizó conforme al artículo 189, inciso 2° del Reglamento Interno de la Cámara, y surgió tras una reunión entre legisladores provinciales y los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, quienes expusieron los argumentos que fundamentan la defensa del régimen. También expresaron su apoyo los diputados nacionales Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes remarcaron la importancia de las leyes N.º 27.637 y N.º 25.565 como instrumentos claves para garantizar la equidad tarifaria en todo el país.
San Juan fue incorporada al Régimen de Zona Fría en 2021, alcanzando a más de 120.000 beneficiarios directos, entre ellos jubilados, titulares de programas sociales, monotributistas y personas electrodependientes. El sistema busca compensar a las regiones con climas más fríos, promoviendo un acceso justo y equitativo a un servicio esencial para el bienestar de las familias.