En la Legislatura, este miércoles 15 de octubre, desde las 10hs, se realizará la Segunda Sesión Especial del año, en la que se debatirá exclusivamente un proyecto de Declaración que manifiesta el rechazo y la preocupación ante cualquier intento de modificación o eliminación del Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.

La iniciativa destaca la necesidad de garantizar la plena vigencia de la norma, debido a su fuerte impacto social, económico y federal. En San Juan, miles de hogares, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas se benefician con tarifas diferenciales en el consumo de gas natural, que reducen entre un 30% y un 50% el costo del servicio.

La convocatoria se realizó conforme al artículo 189, inciso 2° del Reglamento Interno de la Cámara, y surgió tras una reunión entre legisladores provinciales y los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, quienes expusieron los argumentos que fundamentan la defensa del régimen. También expresaron su apoyo los diputados nacionales Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes remarcaron la importancia de las leyes N.º 27.637 y N.º 25.565 como instrumentos claves para garantizar la equidad tarifaria en todo el país.

San Juan fue incorporada al Régimen de Zona Fría en 2021, alcanzando a más de 120.000 beneficiarios directos, entre ellos jubilados, titulares de programas sociales, monotributistas y personas electrodependientes. El sistema busca compensar a las regiones con climas más fríos, promoviendo un acceso justo y equitativo a un servicio esencial para el bienestar de las familias.