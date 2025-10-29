Con la mira puesta en el recambio parlamentario de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) busca retrasar el tratamiento del Presupuesto 2026 y llevar la discusión a las sesiones extraordinarias, cuando ya estén en funciones los nuevos legisladores elegidos el pasado 26 de septiembre. Para lograrlo, el oficialismo intentará acordar con los bloques dialoguistas una nueva fecha de tratamiento del proyecto.

Hasta ahora, el cronograma aprobado por la oposición el 8 de octubre establecía que el Presupuesto sería tratado el 11 de noviembre, con el objetivo de que pudiera ser discutido en el Senado antes de que concluyan las sesiones ordinarias. Sin embargo, las negociaciones abiertas entre el oficialismo y algunos bloques provinciales podrían modificar ese calendario.

Desde el justicialismo mantienen su intención de sostener la fecha prevista para el dictamen, aunque reconocen que hay sectores dispuestos a consensuar una postergación para que el debate se realice con la nueva composición de la Cámara baja, según publicó el medio Perfil.

A partir del 10 de diciembre, el oficialismo contará con 107 diputados entre LLA, el PRO y la UCR, además de seis radicales cercanos al espacio libertario, por lo que solo necesitaría el apoyo de 13 legisladores adicionales para aprobar el proyecto.

La negociación clave para posponer la discusión del Presupuesto será entre los gobernadores y el presidente Javier Milei, indicaron voceros parlamentarios de los bloques provinciales. Además, el Ejecutivo pretende incluir en las sesiones extraordinarias las reformas laboral y tributaria, iniciativas que ya despertaron fuerte rechazo del sindicalismo.

El proyecto de Presupuesto 2026, alineado con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), contempla un fuerte recorte en el gasto social y en los subsidios energéticos, lo que impactará en las áreas de Educación y Salud de las provincias. Actualmente, el Gobierno mantiene prorrogado el Presupuesto 2023, lo que le ha permitido modificar partidas con amplia discrecionalidad.

Fuente: Perfil.