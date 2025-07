El diputado nacional José Peluc, uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan y del armado político nacional, confirmó en Canal 13 que el partido libertario se presentará a las elecciones legislativas de 2025 con sello propio y sin alianzas.

“La idea es que los partidos tengan su identidad, que discutan ideas, que no usemos un frente electoral para juntar votos y que después pensemos distinto y no se pueda gobernar”, aseguró Peluc en diálogo con Mirá Quién Habla, por Canal 13 San Juan. En ese sentido, remarcó que la decisión sigue la línea del presidente Javier Milei, quien busca mantener “coherencia y compromiso” con el electorado.

El diputado también explicó que la suspensión de las PASO para el próximo turno electoral influye en esta postura: “Vemos necesario por única vez no tener internas debido a la suspensión de las PASO. Habrá que ver cómo termina la ley para después adecuar al partido, pero la idea es que los afiliados no sean un simple número dentro de una estructura”.

José Peluc dejó la puerta abierta a sumar nuevas figuras: “El partido ha decidido ir como partido solo, sin formación de frente, pero ser tabla rasa y recibir a todas las personas de bien, partidos o sectores políticos que quieran adherir”, aseguró. La condición será que todos los interesados se sumen bajo el sello y la conducción del partido libertario, respetando sus postulados y lineamientos.

En ese marco, Peluc reconoció que ya existen conversaciones con referentes de distintos espacios. “Estamos conversando con dirigentes de diferentes fuerzas, del peronismo, del bloquismo, de todos los ‘ismos’ que te puedas imaginar”, expresó.

Sobre el armado provincial, Peluc confirmó que desde hace tiempo vienen trabajando con la dirigencia local para fortalecer la estructura. “Esto lo venimos conversando desde San Juan con las autoridades del partido, y creo que va a ser un modelo a seguir en varias provincias”, adelantó. Además, indicó que el congreso partidario se mantendrá “en convocatoria” para evaluar sumas de referentes externos que “compartan los valores del espacio”.

Consultado por los resultados electorales en Santa Fe, donde el peronista Juan Monteverde se impuso en Rosario, y el oficialismo provincial liderado por Pullaro ganó en gran parte del territorio, Peluc celebró el crecimiento del espacio libertario: “Nosotros pasamos de tener cero concejales a tener 28. Lo importante es que vamos ganando espacios donde antes no teníamos nada”.

También defendió el estilo del presidente Milei y explicó por qué no asistió al acto de la bandera, donde se esperaba una intervención nacional: “Él no usa el Estado para hacer campaña. Cuando acompaña a alguien lo hace fuera de su horario de funciones. Eso es una bajada de línea clara”.

Finalmente, Peluc cerró con una invitación abierta: “Vamos a recibir a todas las personas de bien que quieran adherirse, pero siempre bajo el sello y las autoridades de La Libertad Avanza”.