En medio de la tensión por las movilizaciones universitarias, la candidata de La Libertad Avanza San Juan, Tejada, acusó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) de presionar a los alumnos para que asistan a las marchas. Según afirmó en una entrevista con el programa Pelado Stream, varios estudiantes le contaron que temen no poder regularizar materias si no participan de esas actividades.

“Vas a la marcha o esto te lo tomamos como trabajo práctico y no regularizás la materia”, aseguró que fue la advertencia recibida por algunos jóvenes.

La dirigente sostuvo que su espacio político es “de jóvenes y tenemos muchos jóvenes universitarios”, y apuntó contra los centros de estudiantes al calificarlos como “centros de adoctrinamiento político”.

Tejada también habló sobre su trayectoria personal. Explicó que en 2019 integró listas del partido Dignidad Ciudadana, pero aclaró que lo hizo en el marco de un armado de “listas celestes” vinculadas a organizaciones provida como “Abogados por la vida”. Aseguró que no fue militante activa de ese espacio y que solo aceptó participar para “llenar listas”.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó a los legisladores de Juntos por el Cambio y del oficialismo sanjuanino, a quienes acusó de no respaldar el proyecto de Javier Milei en el Congreso. Criticó además las campañas políticas en la provincia, a las que calificó de “onerosas” y contrarias a la austeridad que promueve la Casa Rosada.

Respecto a la polémica por el presunto pedido de “retornos” del 3% que involucra al entorno de Karina Milei, defendió el accionar del Ejecutivo al remover al funcionario investigado, Diego Spagnuolo: “Se hizo en tiempo récord. Karina no está condenada, la Justicia por primera vez ha funcionado”, afirmó.

Por último, consideró “gravísima” la denuncia de espionaje vinculada al mismo caso, y advirtió que se trata de una situación que debe investigarse a fondo porque “afecta directamente a la esfera gubernamental”.

