Juan José Retamero, propietario de Aisa Group, la firma que lidera el proyecto minero Gualcamayo, habló sobre el modelo de gestión que impulsa en la compañía y fue contundente respecto a sus prioridades: medioambiente, seguridad y sostenibilidad a largo plazo.

“No puede haber minería si no hay un control absoluto de cualquier riesgo medioambiental, y lo voy a defender en cualquier situación y en cualquier momento”, sostuvo Retamero, y remarcó que “hay dos conceptos básicos: uno es medioambiente y otro es seguridad. La seguridad para el trabajador, o sea, la formación adecuada para minimizar el riesgo en una industria que es de riesgo”.

En este sentido, aseguró que en Aisa Group no se escatiman recursos para garantizar estos pilares. “Nunca vamos a escatimar un solo céntimo, al contrario, en minimizar cualquier impacto dentro de nuestras posibilidades, ya sea medioambiental o de seguridad”, declaró el empresario.

Además, explicó que el modelo de gestión de Gualcamayo es distinto al de otras compañías mineras. “Nuestra situación es muy diferente. No respondemos a un accionista, no tenemos deuda, no hay un consejo de administración detrás que nos diga lo que tenemos que hacer. No tenemos que extraer una producción o una rentabilidad y repartirla entre un montón de accionistas que están esperando un dividendo. Lo nuestro es una reinversión permanente”, remarcó acerca de la conformación de la empresa.

Retamero también puso el foco en el horizonte de largo plazo que persigue el grupo al mencionar que “esto hace que no nos importe tanto tener una X (equis) rentabilidad. Nos interesa que el proyecto se ejecute, que sea una realidad. Nos interesa invertir en exploración para que no solo sean 20 años, sino que sean 200 años. Recordemos que Gualcamayo tiene el 3 o 4% de la propiedad explorada, tiene todo por hacer”.

Con estas declaraciones, Retamero mostró el enfoque que posee la minera respecto al manejo de unos aspectos que suelen tener un importante grado de escala en la sociedad.