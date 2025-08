En una jornada marcada por la tensión política, la oposición en la Cámara de Diputados logró dar media sanción al proyecto de ley que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales, desafiando directamente al presidente Javier Milei, quien ya había vetado una norma similar el año pasado.

Con 158 votos afirmativos, 75 rechazos y 5 abstenciones, la iniciativa fue aprobada durante una sesión especial que incluyó otros temas sensibles como la emergencia en pediatría y la coparticipación de impuestos a los combustibles líquidos. Aunque no se alcanzó la mayoría de dos tercios por apenas un voto, el resultado muestra un fuerte respaldo político que deja a la oposición en buena posición para insistir en caso de un nuevo veto presidencial.

El proyecto, impulsado por el bloque Democracia para Siempre en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone actualizar automáticamente los gastos de funcionamiento universitarios por inflación, convocar a paritarias para docentes y no docentes en un plazo de tres meses, y aumentar las partidas destinadas a becas e investigación.

“El primer responsable de que estemos discutiendo esto es el Gobierno Nacional, que por segundo año consecutivo no presenta un presupuesto. Nunca vivimos una situación así, ni siquiera en los años 90”, denunció la diputada Danya Tavela. Por su parte, Gabriela Brouwer de Koning, también de la UCR, señaló: “La educación no es un gasto, es una inversión estratégica. No hay desarrollo sin ciencia, tecnología ni universidades públicas”.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño advirtió: “Invertir en la universidad no va en contra del orden fiscal. Lo que discutimos son las prioridades del país”.

La sesión expuso una fragmentación interna en distintos bloques y tensiones entre la Casa Rosada y varios gobernadores. Entre las curiosidades, los tres diputados tucumanos de Independencia votaron a favor del proyecto, pese a responder al gobernador Osvaldo Jaldo, quien mantiene un vínculo tirante con Milei.

El oficialismo intentó hasta último momento evitar el quórum, pero fracasó. A las 12:30 el tablero marcó 131 presentes y la sesión quedó habilitada gracias a los aportes de Unión por la Patria, radicales disidentes, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el FIT y aliados provinciales.

También bajaron al recinto algunos referentes inesperados como Martín Tetaz, Julio Cobos, Karina Banfi, Roxana Reyes y Gabriela Brouwer, todos de la UCR, lo que dejó en evidencia las diferencias internas dentro del espacio opositor tradicional.

Por el contrario, varios gobernadores jugaron a favor del Gobierno con ausencias calculadas. El entrerriano Rogelio Frigerio, el santacruceño Claudio Vidal, el jujeño Carlos Sadir y el salteño Gustavo Sáenz evitaron que sus legisladores participaran activamente, aunque algunos de sus diputados terminaron apoyando el texto.

En el oficialismo, el rechazo fue tajante. El libertario Santiago Santurio acusó a la oposición de “pensar con el bolsillo” y de querer romper el superávit fiscal, mientras que Nadia Márquez defendió la necesidad de cuidar las cuentas: “No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos. La educación pública de calidad es un objetivo, pero sin magia ni promesas vacías”.

Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde la oposición buscará repetir la mayoría. En caso de que Milei decida vetarlo nuevamente, el resultado obtenido este miércoles deja la puerta abierta a una posible insistencia legislativa que podría convertirse en un nuevo frente de conflicto entre el Congreso y la Casa Rosada.