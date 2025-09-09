El temporal de Santa Rosa golpeó con fuerza en la provincia y miles de familias debieron ser asistidas por los gobiernos, ya sea municipales o provincial. Y con un lote mayoritario de municipios enrolados en las filas opositoras, los diputados de la oposición le pidieron al Gobierno provincial que informe sobre cómo fue la ayuda y distribución de la misma en cuanto a los departamentos.

Es sabido que las bancas de la Legislatura están ocupadas por ex intendentes en muchas ocasiones, quienes al no poder renovar la intendencia por las limitaciones constitucionales, tienen su contención como diputados departamentales. Y esto sucede sin distinguir cuadro o color político. Y fue en su mayoría entre estos diputados, con pasado en ejecutivos municipales, donde se dio el mayor cruce por el tema asistencial en ocasiones de emergencias como la lluvia.

A través de un pedido de informe que presentó el Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, le pidió al Gobierno provincial que brinde explicaciones y detalles acerca de cómo se llevó adelante la distribución y asistencia a los damnificados del temporal del último fin de semana de agosto.

Antes de que se planteara esta inquietud en la Cámara, desde el Ejecutivo ya dieron a conocer que hubo asistencia extensa en los diversos departamentos, trabajo territorial y contacto con los municipios.

Mientras los peronistas se quejaron y denunciaron falta de contacto y trabajo conjunto por los afectados, los legisladores que supieron ser intendentes opositores durante los últimos gobiernos peronistas, salieron con los tapones de punta y relatar cómo vivieron situaciones en ocasiones de emergencia.

Uno de los reclamos que hicieron diputados es que los intendentes no reciben los fondos del FEM (Fondo de Emergencia Municipal), un dinero que debe ser distribuido en las comunas.

Lo que mencionan es que los jefes comunales vienen reclamando desde hace meses por esos desembolsos y no reciben respuesta. Por su parte, entre las defensas, hubo legisladores que destacaron el accionar del dispositivo oficial para la asistencia de los damnificados.

Más allá de los cruces y que se trata de un pedido de informe, comunicaciones que en su mayoría ocasionan ruido político, la actitud del bloque oficialista y los alineados en el mismo sector, fue de acompañar el pedido de los diputados peronistas (32 votos a favor y 3 ausencias), como modo de mostrar transparencia en la gestión.