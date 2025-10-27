El consultor político y analista Antonio De Tomasso analizó en Canal 13, los resultados de las elecciones en San Juan y aseguró que los números obtenidos por los principales candidatos coinciden, en gran medida, con los que su equipo había registrado en las encuestas previas. En diálogo con este medio, explicó cómo se dio el comportamiento del electorado y qué factores incidieron en el desenlace.

“Nosotros la última medición la hicimos entre el 25 y el 28 de septiembre, casi un mes antes de la elección. En ese momento, observamos el mismo número que terminó obteniendo Cristian Andino: un 34% exacto”, señaló De Tomasso. Sin embargo, destacó que “en aquella medición Fabián Martín aparecía primero”, aunque comenzaron a notar un cambio: “Mucha gente que votaba a Martín en la encuesta siguiente empezaba a dudar entre él y La Libertad Avanza”.

Según explicó, ese fue el punto de inflexión. “Lo que sucedió es que La Libertad Avanza le sacó siete u ocho puntos a Fabián Martín, que son los mismos que terminaron sumando después. A nosotros nos daba 18 o 19 puntos para La Libertad Avanza y entre 37 y 38 para Martín. Esos seis o siete puntos que perdió fueron directamente para el espacio liberal, sobre todo en Capital”, analizó.

De Tomasso atribuyó ese crecimiento a un efecto nacional: “En los últimos 15 o 20 días hubo un crecimiento muy fuerte de La Libertad Avanza que coincide con las acciones de Javier Milei a nivel nacional, como el préstamo de dinero y su acercamiento a Trump. A medida que pasaban los días, subía el candidato de Milei y bajaba el de Orrego”.

Desde el punto de vista comunicacional, el analista sostuvo que el gobierno provincial “posiblemente no supo contrarrestar ese mensaje”. Y añadió: “Si uno hipotetiza, tal vez si Fabián Martín y La Libertad Avanza hubieran ido en una sola lista, la suma de sus votos es exactamente la que le permitió a Orrego ganar la gobernación”.

Para De Tomasso, el principal fenómeno fue la nacionalización de la campaña. “La elección dejó de ser un plebiscito a los gobernadores. Se nacionalizó completamente y se transformó en una cuestión de ‘peronismo sí o no’, o ‘Milei sí o no’. Los gobiernos provinciales que no se alinearon con ninguno de esos dos polos quedaron en el medio, hechos un sándwich, por decirlo gráficamente”, reflexionó.

Al analizar los resultados por departamento, De Tomasso observó un patrón claro: “En la parte más urbana de cada departamento aumentó el voto a Milei. En Media Agua, en Santa Rosa, en la capital de 25 de Mayo o en Caucete, en las zonas más urbanizadas, el crecimiento fue muy marcado”.

Consultado sobre el impacto de los nuevos votantes, el consultor aclaró que no fue determinante: “Los jóvenes de 16 a 18 años no invierten el orden de los resultados. En San Juan son alrededor de 9.000 personas, y eso no alcanza para modificar la tendencia general”.

Por último, De Tomasso subrayó que el fenómeno no fue exclusivo de San Juan: “Fue un proceso nacional. Milei ganó en casi todas las provincias, salvo algunas excepciones como San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa y Santa Cruz. Lo que se vio en San Juan fue la consolidación de un núcleo duro del peronismo, que mantuvo el 34%”.

“En definitiva, estamos ante un proceso de nacionalización política donde las identidades locales pierden fuerza frente a los liderazgos nacionales. Es algo que ya hemos visto en otras elecciones intermedias: el que gana a nivel país arrastra al resto”, cerró.