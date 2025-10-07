Este martes se supo que la Corte de Justicia de la Nación determinó que Fred Machado, el presunto narco de quien recibió un pago el ex candidato a diputado José Luis Espert, debía ser extraditado a Estados Unidos, el Gobierno confirmó que avalará el procedimiento para que este hombre se presente en el país del norte.

En un comunicado oficial, las autoridades aseguraron que el presidente Milei instruyó a la Cancillería a instrumentar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para cumplir con la decisión judicial. Al final del texto, la Nación asegura que con este se ratifica el compromiso de cooperar internacionalmente para “luchar contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”.

El empresario argentino está acusado de narcotráfico en Texas y tuvo vínculos con Espert durante la campaña de 2019. Medios nacionales aseguran que desde la LLA dijeron que no piensan hacer nada para evitar que sea extraditado a Estados Unidos, unas horas antes de que se conociera esta medida, el mismo Machado habló con los medios y se mostró molesto porque Espert “lo negó”.

La Corte ratificó este martes la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y concedió la extradición a EE.UUU. del empresario acusado por narcotráfico. El fallo asegura que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado están respaldados.

Tras la habilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá ser juzgado en el distrito de Texas por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Machado fue imputado por cinco cargos, que abarcan la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

La Corte Suprema rechazó las presentaciones de la defensa del empresario -que fue representado por los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin- y desestimó sus planteos sobre la falta de “doble incriminación” junto con los cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez federal. “La defensa no ha demostrado de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer por la situación que invoca”, expresa el texto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunció hoy: “La extradición es un mecanismo que ha llegado hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Siempre vamos a cumplir con las instrucciones de la Corte. No tengan la menor duda de que ese va a ser el camino”.

El marco legal actual habilita al Gobierno a rechazar una extradición bajo el argumento de “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.

El comunicado