Después de un día en el que la Argentina y el mundo se hicieron eco del escándalo desatado por una criptomoneda $LIBRA que el presidente Milei avaló en sus redes, la Oficina de Presidencia emitió un comunicado en el que aseguró que investigarán si hubo algún tipo de ilegalidad en lo que ocurrió.

A las 22.34 de este sábado, la oficina presidencial emitió un extenso comunicado en el que aseguraron que remitirán todo lo ocurrido a la Oficina Anticorrupción (OA) que investigará todo lo ocurrido, incluyendo el accionar del presidente Milei.

“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, reza el comunicado publicado en X.

En el mismo texto, el mandatario anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que dependerá de la Presidencia de la Nación y deberá analizar el caso. Además, se confirmó que incluirá representantes de órganos y organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos.

“Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”, aseguraron que investigarán la participación que tuvieron distintas personas y empresas en la creación de $LIBRA.

En el comunicado reconocen que Milei recibió dos veces en la Casa Rosada al asesor Hayden Mark Davis, luego de que la empresa le informara que había sido la persona designada para proveer la infraestructura tecnológica para desarrollar el activo digital.

Igualmente, en el mensaje desmintieron que Davis tuviera algún tipo de vinculación con el gobierno argentino. “El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”, sentenciaron.

Este escándalo comenzó en la noche del viernes, cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, compartió en sus redes sociales una publicación en la que promocionaba el proyecto “Viva la Libertad Project”. En el posteo, Milei destacó que la iniciativa buscaría “fondear a pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, con el fin de “incentivar el crecimiento de la economía argentina”.

“El mundo quiere invertir en Argentina”, escribió Milei, y acompañó el mensaje con enlaces al proyecto y otro con el tag de la criptomoneda $LIBRA, la cual sería utilizada como medio de inversión.

Además, en el sitio oficial de “Viva la Libertad Project” se establece que la propuesta tiene como misión “impulsar la economía Argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales”, ya que aseguran que en el país hay grandes emprendedores que no tienen el financiamiento necesario.

Horas después del posteo, y tras las sospechas de que todo era una estafa, Milei aclaró en sus redes sociales que no tiene ninguna vinculación con el proyecto, que no participó en el desarrollo de la criptomoneda ni en las decisiones relacionadas. “Luego de indagar sobre las implicancias del proyecto, he decidido no seguir dándole difusión”, manifestó el presidente.

Mientras tanto, en el sito web de Viva la Libertad Project, aseguran que está destinado a incentivar la inversión en pequeñas empresas argentinas a través de la criptomoneda $Libra.

El comunicado

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto.

Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.

En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente.

Por otro lado, el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación.

Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito. El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias.