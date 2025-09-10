El Gobierno nacional puso en marcha este martes su mesa política nacional, en un intento por ordenar la estrategia partidaria luego de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizó desde las 9.30 en la Casa Rosada, con el presidente Javier Milei en la cabecera. Lo acompañaron su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En la primera imagen oficial difundida en redes sociales, la mesa envió un mensaje desafiante: “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, expresaron.

Más tarde, tuvo lugar un segundo encuentro enfocado en la provincia de Buenos Aires, con la participación de dirigentes del PRO bonaerense como Christian Ritondo y Diego Santilli, junto a referentes de LLA como José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko.

Sin embargo, la convocatoria generó polémica. Varios gobernadores expresaron su malestar por no haber sido invitados y cuestionaron el manejo político de la mesa recién conformada.