La noticia publicada por Diario 13 sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial adelante la apertura del Paso Internacional de Agua Negra para que coincida con la Fiesta Nacional del Sol, programada del 20 al 22 de noviembre, generó grandes expectativas del lado chileno.

En la Región de Coquimbo, tanto autoridades como representantes del sector turístico valoraron la alternativa, convencidos de que una habilitación temprana traería beneficios en ventas, turismo y empleo, según dio a conocer el medio El Día de Chile.

El delegado presidencial regional, Galo Luna, recordó al medio chileno, que la última temporada el paso estuvo abierto desde el 22 de noviembre hasta el 23 de mayo, gracias a las condiciones climáticas. “Como gobierno tenemos un compromiso permanente por la integración con San Juan. Hemos invertido en infraestructura y cumplimos con la habilitación del máximo de días posibles. Ahora pondremos todos los esfuerzos en acordar una apertura lo más temprana posible”, afirmó.

Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Turismo de Coquimbo, Laura Cerda, insistió en que “el ideal sería que el paso funcione todo el año, al menos parcialmente, para consolidar la integración turística, cultural, deportiva y académica con San Juan”.

Una de las opciones que proponen desde el sector comercial chileno es que de jueves a domingo pueda permanecer habilitado en temporada baja, aplicando también a los días festivos de ambos países.

En la misma línea, Carlos Ruiz Benítez, de la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN), subrayó la relevancia económica del corredor. “En la temporada pasada ingresaron más de 134 mil turistas y 34 mil vehículos, que literalmente salvaron el verano. Solo los visitantes argentinos dejaron más de 38 millones de dólares en la región”, explicó, y consideró que un adelantamiento de la apertura a septiembre “sería histórico y muy provechoso”.

Los comerciantes tienen las intenciones que abriendo el paso lo antes posible, pueda permanecer durante al menos unos 7 u 8 meses abierto para el paso de los vehículos.

Con este escenario, en Coquimbo esperan que las gestiones bilaterales avancen y que el Paso de Agua Negra pueda abrir antes de lo previsto, en paralelo con la Fiesta Nacional del Sol, para consolidar una temporada larga y de alto impacto económico a ambos lados de la cordillera.