Sobre fines del año pasado el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados el proyecto de modificación del Código Electoral de la provincia. Si bien no es la única presentación que entró a la Legislatura en este aspecto, por ahora no tiene fecha para que sea bajada al recinto.

El cambio de la forma de votación de los sanjuaninos todo indica que será un hecho. Es que oficialistas y opositores coinciden en que el sistema SIPAD no es el mejor al momento de ir a las urnas. Este es el principal motivo para que la reforma del código se dé para las elecciones que renovarán autoridades provinciales en 2027.

Lo cierto es que esta modificación implica que importantes cambios se produzcan y para eso entran a tallar los distintos sectores políticos que buscarán aplicar modificaciones, quedando expuestos los distintos puntos de vista.

El oficialismo presentó el proyecto que envió el gobernador, el Bloque Bloquista también hizo lo propio (antes de coincidir en el mismo frente electoral) y desde el peronismo, la rama identificada con el giojismo también emitió una presentación en esta línea. De allí, el trabajo en comisión deberá, tomar las mejores ideas y lineamientos, aunque esto se trata de discusión y acuerdos en coincidencias.

Desde la Cámara de Diputados, los legisladores vienen trabajando en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales pero el proyecto de modificación del Código Electoral se viene trabajando a fuego lento. Desde la Legislatura la acción se viene dando pero el clima de elecciones nacionales se impone, la mirada y atención está puesta en esta definición, por lo que el tratamiento interno del código electoral se encuentra en otro plano. Es decir, se viene trabajado en comisión, pero de a poco, con pocos avances y muchas charlas buscando las coincidencias para sacar el mejor proyecto, según mencionan puertas adentro.

A comienzo del 2025 la idea era tenerlo terminado y listo para que baje al recinto sobre mitad de año. Pero los tiempos se fueron estirando y la atención de la sociedad pasa por otros asuntos. Esto no implica que no sea de gran interés el cambio del código en todo el arco político, sino que hay tiempo para poder concretarlo, dado que recién se utilizará para las elecciones del periodo 2027.

Además, el gobierno uñaquista derogó una normativa para poder instaurar el sistema de colectoras. Esa derogación fue fundamental porque eliminó el condicionante de tiempo para encarar una reforma. Es que antes de esto, cualquier reforma electoral debía concretarse 18 meses antes que el acto eleccionario.

Sin la limitación del tiempo, es que los legisladores pueden trabajar con la condición del reloj para concretar algo que sucederá, pero aún es materia desconocida el cómo será el nuevo código electoral de la provincia.