La salida de Guillermo Manzano del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) encendió nuevas alarmas sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. El ahora exdirector de Estadísticas de Condiciones de Vida era uno de los técnicos más reconocidos dentro del organismo y tenía a su cargo áreas clave como pobreza y empleo.

La renuncia trascendió a través de un posteo en redes sociales del economista Carlos Riello, ya que desde el propio Indec no se brindaron explicaciones. El silencio oficial aumentó las sospechas sobre lo que ocurre puertas adentro de la gestión encabezada por Marco Lavagna, publicó el medio La Política Online.

Manzano había ingresado al organismo durante la dirección de Jorge Todesca, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, y fue uno de los impulsores de la nueva metodología de medición de la pobreza. Ese esquema, sin embargo, nunca llegó a aplicarse y quedó congelado, al igual que la actualización del ��ndice de Precios al Consumidor (IPC). Según fuentes políticas, ambos cambios quedaron en suspenso por temor a que los números afectaran el discurso electoral del oficialismo.

La dimisión de Manzano es vista como un indicio de que el Indec podría estar cediendo a presiones para suavizar los datos de inflación, tal como denunció recientemente la CGT. De hecho, distintas encuestas reflejan que la mayoría de la sociedad desconfía de que los informes del organismo representen fielmente la realidad de los precios.

En este contexto, la partida de un técnico clave no solo deja un vacío en la estructura, sino que además compromete la capacidad de Lavagna para sostener la mínima cuota de credibilidad que el Indec necesita para cumplir su función. Mientras la política discute la ponderación de los precios que conforman el índice, el organismo pierde a uno de sus cuadros más experimentados, sin dar ninguna explicación.

