La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este jueves su decimoprimera sesión ordinaria, en la que tomará estado parlamentario la terna de candidatos para suceder al fallecido Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani. El proceso avanza según los plazos previstos y se espera que la Comisión de Justicia inicie las entrevistas con los postulantes durante la próxima semana.

El cargo quedó vacante tras el fallecimiento de Quattropani el 21 de julio pasado. En ese contexto, el máximo tribunal designó de forma transitoria a Daniel Galvani como Fiscal General Provisorio, hasta que la Legislatura defina al nuevo titular, conforme a lo que establece la normativa vigente.

El Consejo de la Magistratura provincial (integrado por el presidente de la Corte, Juan José Victoria; la representante del Poder Ejecutivo, Laura Palma; la legisladora Fernanda Paredes por el Legislativo; y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres por el Foro de Abogados) definió la terna el pasado 14 de octubre.

De un total de 35 inscriptos, finalmente fueron seleccionados tres candidatos: Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano. La decisión se tomó antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de evitar que la designación del nuevo Fiscal General se viera atravesada por el clima electoral.