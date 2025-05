En un escenario interno marcado por la no coincidencia, la actual vicepresidenta del PRO en San Juan, Verónica Benedetto, visitó Canal 13 y afirmó que su función dentro del partido que lidera Enzo Cornejo en la provincia, es meramente “testimonial”, ya que no existe actividad concreta que la convoque a involucrarse activamente.

“No hay una actividad en el partido que me lleve a hacer cosas. Más allá de que estoy muy abocada a la gestión del gobierno de Marcelo Orrego, por eso lo digo así: no hay mucho movimiento”, expresó Benedetto quien es la actual directora del Registro Civil.

La dirigente también se refirió a su vínculo con María Eugenia Raverta, referente del sector ligado a Patricia Bullrich, con quien compartió trabajo durante la campaña electoral, pero hoy mantiene un total distanciamiento.

“Con María Eugenia tuvimos charlas hasta que terminaron las elecciones, porque trabajamos juntas en la misma línea de Bullrich. Pero después de eso, no hubo más comunicación. Ni con ella, ni con nadie del espacio de Patricia Bullrich”, aclaró.

Sin fórmula política

Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula junto a Raverta (quien manifestó su intención de competir por la presidencia del PRO sanjuanino) Benedetto fue tajante:

“No. Para nada. No me veo en ninguna fórmula. Tampoco con (Enzo) Cornejo si quiere renovar. Hoy no me veo en ningún rol dentro del espacio”.

Si bien mantiene su afiliación al PRO, Benedetto reconoció que lo hace más por una cuestión simbólica que por convicción actual. “Es el único espacio en el que he estado y lo he sentido como propio. Pero hoy está muy convulsionado. Me estoy tomando la cautela de esperar a ver qué pasa, qué propuestas surgen, qué trabajo se quiere hacer. Pero no tengo expectativas de fórmulas ni de liderazgos”, sentenció.