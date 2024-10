En 2025 la República Argentina vivirá unas nuevas elecciones nacionales, esta vez para elegir nuevamente a senadores y diputados nacionales. En ese contexto, una histórica representante del Partido Justicialista a nivel local opinó que el voto a favor de Javier Milei se va deteriorando cada vez más con el paso de los días.

Betty Muñoz, concejala y presidenta del PJ en Desamparados, pasó por Banda Ancha para hablar en esta previa electoral. La entrevistada manifestó que el tiempo que el economista ha estado al frente del país, han surgido múltiples medidas que el pueblo habría rechazado, por lo que su apoyo se estaría desplomando paulatinamente.

'Con estos 10 meses de Gobierno de La Libertad Avanza, no creo que la gente pueda respaldarlo de la misma manera que lo ha hecho en las elecciones pasadas. Día a día se va deteriorando su voto. Las políticas sociales no se han implementado, el tema de los medicamentos es terrible y si nosotros vamos un poco más allá, tenemos el tema de los jubilados, el desfinanciamiento a las universidades, el protocolo anti piquetes que no te deja expresarte cuando algo le causa daño a la realidad', analizó.

Por otro lado, Muñoz se refirió a los registros positivos que ha ido cosechando el Gobierno Nacional respecto a la inflación. Cabe destacar en ese sentido que el pasado jueves el INDEC dio a conocer el dato más reciente, el cual arrojó un 3,5%. En ese sentido, la referente justicialista remarcó que para conseguirlo hay una gran porción de la población que se ha visto perjudicada.

'Los números te pueden dar muy bien y seguir insistiendo con eso, pero recordemos que a la política hay que humanizarla. Básicamente los que se ven afectados por ejemplo son los comedores infantiles y quienes recibían asistencia. Milei ha deshumanizado la política y además de eso, generalmente ha afectado a los lugares más carenciados. El tema de la obra pública, las viviendas y en estos 10 meses no hay un solo programa que llegue a la sociedad', sentenció.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA EN EL SIGUIENTE ENLACE: