Laciar pidió llevar al Congreso la voz que le conviene a San Juan

Efusiva, en su llegada al Club Mocoroa para participar del acto de cierre de campaña del Frente Por San Juan, Susana Laciar recordó las elecciones del 2023, manifestando: "Los vecinos de Capital decidieron marcar un rumbo distinto. Luego de 20 años, decidieron marcar un rumbo distinto, un rumbo que comenzó en Capital y contagió a todo San Juan, cuando el domingo 2 de julio eligieron a Marcelo Orrego como gobernador"

Luego de contextualizar, la intendenta señaló que el Gobierno de la Provincia continúa con la misma pasión que ganó las elecciones, vienen gestionando este año y medio. "Les decimos a todos los sanjuaninos que esa voz, esa pujanza, esa tenacidad que tiene Marcelo, que tiene todo el equipo, que tenemos nosotros desde el equipo de Capital, esa misma necesitamos llevarla al Congreso de la Nación"

Laciar destacó a cada candidato de Por San Juan. "Queremos llevar a las mejores voces, a los mejores hombres y mejores mujeres. Queremos llevar la vos destacada de Fabián Martín, Laura Palma de Federico Rizo. Hombres y mujeres que saben de territorio, que saben escuchar al vecino, saben de empatía, de necesidad, saben dar respuesta y conocen los intereses de San Juan para defenderlos con todo respeto, pero con toda pasión en el Congreso de la Nación"

La intendenta capitalina aseguró que la gestión orregista no gobierna con "la maquinita de hacer billetes que nos hicieron creer que era una maquinita mágica". En esa línea, volvió a destacar lo hecho por el Gobierno de la Provincia en el año y medio que lleva al poder.

Incluso añadió: "Estamos gobernando con una situación difícil, pero con toda una administración austera, inteligente y humana, que hace que los sanjuaninos hoy encuentren respuestas tanto en este gobierno como en el gobierno municipal. Queremos que los sanjuaninos sepan que tenemos que hacer valer nuestra voz en el Congreso"