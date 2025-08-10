Las fotos que marcan el rumbo político de dos de los principales frentes

Las fotos que dejaron las presentaciones de dos de los principales frentes electorales que disputarán por bancas en las elecciones legislativas nacionales, dejaron hilo para cortar en la comidilla política, las especulaciones y las sorpresas.

En el frente oficialista, la bomba fue lo que se venía gestando: la incorporación del Partido Bloquista. Por San Juan (así se denomina el frente), mostró una foto llamativa para quienes estuvieron atentos a las ubicaciones. Luis Rueda, presidente del bloquismo, estuvo sentado al lado de Marcelo Orrego en la presentación. Del otro lado lo hizo Fabián Martín y más relagados, a los costados de Rueda y Martín, otros exponentes de partidos que conforman el espacio desde hace tiempo.

Con figuras como Gustavo Fernández, Gustavo Usín, Enzo Cornejo, Alejandra Leonardo y Susana Laciar en la mesa de presentación, fue observar a Rueda al lado del líder del frente lo que llamó la atención.

El bloquismo es un aliado de peso que se suma al oficialismo, pero al mismo tiempo viene de tener un estrecho vínculo con el peronismo desde hace casi dos décadas, jugando juntos en el mismo frente en las elecciones. Sin embargo, el bloquismo tiene 4 bancas en la legislatura y dos intendentes, lo que marca un peso importante al momento de la coalición.

La del Peronismo

La otra foto que se dio fue en la sede del Partido Justicialista, donde se presentó el frente “Fuerza San Juan”. El peronismo perdió el poder provincial y eso ocasionó que perdiera partidos adherentes o socios. Después de extensas conversaciones y negociaciones, encontró un camino de ordenamiento pero posiblemente lejos de la unidad.

Esto responde a que distintos sectores internos del peronismo confluyen en el espacio pero con las mismas pretensiones. En un escenario en el que posiblemente haya una banca para obtener, son muchos los aspirantes para ese lugar de exclusividad.

Así es como el uñaquismo con Cristian Andino, el giojismo con el propio José Luis Gioja y el gramajismo con su artífice Fabián Gramajo, buscan encabezar la lista. Por eso, confluir no es sinónimo de unidad.

La foto dejó ver a Gioja, Gramajo y la giojista Graciela Seva en un sector, mientras que Andino estuvo también en primera línea, pero algo distante, separado de los otros dos líderes peronistas.

Las fotos dejaron hilo para cortar, pero ahora llega el turno de ponerle nombres a la lista, algo que deberá tejerse en un poco tiempo.