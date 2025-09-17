Las perlitas, cruces y papelones en Diputados: desde pelucas hasta bloopers

El miércoles 17 de septiembre quedó marcado como un día negro para el Gobierno de Javier Milei, luego de que la Cámara de Diputados rechazara sus vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica. Mientras afuera del Congreso, miles de estudiantes, médicos y organizaciones sociales festejaban, adentro se vivió una sesión caliente que dejó momentos tan insólitos como tensos.

Uno de los protagonistas fue el diputado santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal), quien desplegó un cartel con las imágenes de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis “Toto” Caputo y el propio Milei, acompañado de la leyenda: “Lo ‘peor’ sigue pasando”. Con esa intervención, cuestionó la promesa presidencial de que “lo peor ya pasó”, una frase repetida por el oficialismo en distintos momentos económicos.

Otro de los pasajes más comentados fue el cruce entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato. La diputada, que votó contra el veto, lanzó una dura reflexión: “La gente nos está diciendo: ‘basta de hacerme elegir entre pasta o pollo’”. Su mensaje generó incomodidad en el bloque, al tiempo que remarcó que la confianza entre la dirigencia y la sociedad “se había roto” y debía recomponerse.

La sesión también tuvo tintes teatrales. El diputado chaqueño Aldo Leiva apareció con una peluca durante la votación, en una escena que desató risas y críticas. Usó su intervención para cargar contra el oficialismo y aludir al escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que provocó la reacción inmediata del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien lo interrumpió y ordenó silenciar su micrófono.

El papelón numérico llegó de la mano de la diputada libertaria Juliana Santillán, que intentó hablar de cifras vinculadas al financiamiento universitario y terminó diciendo “un millón setenta mil millones”, un número inexistente que encendió las redes sociales. Pese al traspié, defendió la posición oficialista de rechazar la ley, aunque su error quedó como una de las perlitas más comentadas de la jornada.

La sesión se dio en un contexto económico adverso: ese mismo día, el Banco Central se vio obligado a vender 53 millones de dólares para contener al tipo de cambio y el INDEC informó una inflación mayorista del 3,1% en agosto, la más alta desde julio de 2024.

Con votos en contra que llegaron incluso desde el PRO y sectores aliados, la derrota parlamentaria fue contundente. El Gobierno no solo perdió en números, sino que también quedó expuesto en gestos y escenas que reflejaron su creciente debilidad política.