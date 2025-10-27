Las elecciones legislativas nacionales 2025 tiene ubicada en San Juan a las tres fuerzas principales disputándose las tres bancas para el Congreso de la Nación. Por ahora, los números no arrojan precisión y podrían repartirse los lugares.

Por San Juan, Fuerza San Juan y La Libertad Avanza son las tres fuerzas que se disputan las bancas para la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Las versiones por ahora descartan que alguna fuerza pueda sumar dos legisladores y por ahora sería una elección de tercios.

La paridad de los sufragios y lo que van arrojando las mesas, tienen posiciones diversas de acuerdo a las distintas sedes. En Por San Juan mencionan que se encuentran arriba y en el PJ señalan que el peronismo se estaría imponiendo.

Por su parte, en La Libertad Avanza no aseguran estar arriba, pero sí estar metiendo un diputado nacional, lo que se traduce en una buena elección para el partido de Milei.