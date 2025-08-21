En una entrevista reciente, la ministra y candidata a diputada nacional, Laura Palma, expresó fuertes críticas al Gobierno Nacional y analizó el escenario político actual. “Este es un Gobierno Nacional con poca empatía donde se ha desprotegido a los sectores más vulnerables”, afirmó, subrayando el impacto negativo de las medidas económicas en la población.

Sobre el fenómeno Milei, Palma sostuvo que fue consecuencia del hartazgo social: “Este fenómeno Milei fue producto del descreimiento, del hartazgo, de sentir que el país se iba a la basura”.

También cuestionó la pasividad de algunos sectores: “Siento que la gente está dormida en algunos casos, los sectores que han sido castigados son los más vulnerables, que son los que menos salen a cortar una calle. Tampoco soy de creer que cortar calles resuelva nada. El ciudadano tiene el poder cuando va a votar”.

Si bien reconoció ciertos avances en materia económica, remarcó las falencias del Gobierno Nacional: “Hay medidas que han sido buenas en macroeconomía, pero cuando escucho que las rutas deberían manejarlas los privados y cobrar peaje, en San Juan quiero ver si en la Ruta 40 que te lleva a Jáchal vas a poder cobrar peaje”.

Asimismo, defendió políticas locales como el boleto escolar gratuito: “No es una medida populista, es defender y priorizar la educación”.

Palma también se refirió a sus comienzos en la política y a su vínculo con el gobernador Marcelo Orrego: “Tengo la esperanza que la gente priorice la gestión provincial. Cuando hablamos con los vecinos, hay conformidad con el gobernador”.

Con respecto a la gestión actual, señaló: “Estamos gobernando en la escasez, pero con lo que tengo, debo ver cuáles son las prioridades. Salud, educación y seguridad son tres ejes importantes para la gente”.

En cuanto a su experiencia como mujer en la política, aseguró: “Me he sentido siempre muy respetada en mi trabajo y en mis decisiones, no siento que me haya costado más por ser mujer”.

Finalmente, marcó la diferencia entre grandes obras y necesidades cotidianas: “Está buenísimo tener un Velódromo en Pocito, pero el Velódromo no me resuelve la vida diaria”.