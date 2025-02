Mientras, a nivel nacional, el presidente Milei está enfrentando una crisis sin precedentes por el criptogate en el que el mandatario avaló una criptomoneda que resultó ser una estafa, desde el Partido Justicialista (PJ) en San Juan buscan encontrarse en una reunión para establecer estrategias como principal fuerza opositora en la Argentina.

En entrevista con el programa Buen día, día que se emite por Canal 13 San Juan, Joaquín Olivera, miembro del Consejo Provincial Justicialista, contó que él mismo presentó una nota dirigida a Juan Carlos Quiroga Moyano, actual presidente del PJ, para pedir una reunión del Consejo Provincial del organismo partidario.

“Frente a los eventos de conocimiento público, que creo que el PJ no debe estar sentado ni ver situaciones que son graves que también afectan a la provincia. Necesitamos que haya quien baje línea respecto de estos problemas. Todos los diputados nacionales, senadores y diputados provinciales tienen que obrar en consecuencia”, opinó el peronista.

Olivera agregó que la Carta Orgánica establece que “tenemos atribuciones como Consejo para por supuesto analizar todas las situaciones y emitir opinión colectiva de todos y no una opinión individual respecto a esta grave problemática que nos afecta a todos los argentinos y a los sanjuaninos también”, aseveró el peronista.

Olivera también habló de la dinámica interna del partido y aseveró que deben rearmar la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina del partido.

El dirigente también habló de los que eran miembros del frente que supo liderar el PJ. “Tendrán la libertad, pero no lo comparto en absoluto me parece una falacia y una demagogia lo que opinan algunos que estuvieron en el frente y otros que no se sabe si están adentro o fuera porque si se fueron no pueden opinar y en esto tenemos que tomar decisiones colectivas”, opinó Olivera en clara referencia a que deberían blanquear la separación que se dio con quienes fueron aliados.

“En conjunto, no podemos admitir que sigan vociferando desde afuera, en desmedro de lo que es el justicialismo, salen a despotricar en contra de todos. Llevo toda mi vida militando dentro de la estructura orgánica del PJ y algunos advenedizos que llegaron ayer no pueden opinar libremente como si estuvieran libres de culpa y cargo”opinó el peronista.

Palo para Rueda

En medio de la nota surgió el nombre de Luis Rueda como uno de los que fue aliado, pero ahora se encuentra más cercano al oficialismo local, con un creciente apoyo en la Cámara de Diputados

Olivera opinó sobre un proyecto que presentó el diputado Rueda en la Cámara de Diputados de San Juan por el que propone que se suspenda la obligatoriedad de la RTO para los autos en San Juan.

El peronista dijo que este proyecto contradice a una ley nacional que data de 1994 y establece la forma en la que se debe hacer la RTO. El dirigente explicó que la norma en cuestión establece todos los requisitos técnicos que deben cumplir vehículos para circular en la calle.

“Hay falsedad ideológica, total desconocimiento de las leyes y si sos diputado y fuiste funcionario no podés opinar así. Es grave que se opine con cierto libertinaje, sobre todo cuando", concluyó Olivera.