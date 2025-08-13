Las alianzas y partidos políticos que competirán en San Juan en las elecciones legislativas de octubre están a contrarreloj para definir candidatos. En las primeras horas del lunes 18 de agosto se vence el plazo para la presentación de cada uno de los candidatos. Aunque algunos ya revelaron nombres, falta conocer los de los tres frentes.

Edgardo Benítez, secretario Electoral Federal, contó al móvil de Canal 13 que, además de este plazo, después de las 00 del domingo se vence otro. Hasta el 17 de agosto las alianzas y partidos tienen tiempo para la presentación de todos los elementos que deseen que lleven sus boletas, con el objetivo de que los votantes puedan identificarlas. Esto es: logos, escudos, fotografías, insignias.

El martes 12 de agosto a las 00 horas se vencieron los plazos para las reservas de colores en las boletas que cada agrupación pretende. Las alianzas y los partidos ya eligieron.

Benítez informó que son nueve los partidos que quedaron aptos para participar de los comicios que se celebrarán en octubre.

Por otro lado, el domingo 17, según lo establece el Código Electoral de la Nación, se debe conformar la Junta Electoral Nacional.E

El mapa electoral de San Juan

Frente Por San Juan: el oficialismo suma al bloquismo

El gobernador Marcelo Orrego presentó el frente Por San Juan, siendo la base Producción y Trabajo y con sus aliados tradicionales como el PRO, UCR, Dignidad Ciudadana y una docena de sellos menores. El espacio cuenta con una novedad clave como es la incorporación del Partido Bloquista, quien desde hace más de una década venía actuando de socio del peronismo. También se sumaron sectores con pasado justicialista como Unidad y Progreso y Unidad Popular. Al mismo tiempo, sufrió la baja del GEN de Marcelo Arancibia y de Evolución Liberal de Sergio Vallejos, socios que tuvo durante las elecciones generales de 2023.

El oficialismo sanjuanino estuvo hasta último momento dialogando en un intento de alianza con La Libertad Avanza, pero no prosperaron las conversaciones para ir juntos a Javier Milei.

Fuerza San Juan: el peronismo, reagrupado

El justicialismo lidera la nueva alianza opositora Fuerza San Juan, que reúne a nueve partidos políticos entre los que se hallan: Frente Grande, MID, Patria Grande, Convicción Federal y Frente Renovador San Juan. También cuenta con 48 agrupaciones políticas y sociales como adherentes.

La coalición se presenta como más reducida que la de 2023, ya que perdió aliados clave como el Partido Bloquista y los ya mencionados en el espacio de Por San Juan.

La Libertad Avanza: Milei, con lista propia en San Juan

El diputado nacional José Peluc, referente de Milei en la provincia, confirmó que La Libertad Avanza competirá en soledad. No hubo acuerdos con otras fuerzas, y los candidatos serán definidos internamente. Tendrán adherentes sueltos de otros espacios, pero sin alianzas formales, entre los que se halla un exfuncionario con pasado en el uñaquismo y de raíz bloquista, una disidente del PRO y otros exmiembros del partido amarillo.

Provincias Unidas: el armado de Baistrocchi

Tras romper con el uñaquismo y alejarse del PJ, Emilio Baistrocchi encabeza el frente Provincias Unidas, junto a Coalición Cívica ARI, el Partido Socialista y Para Adelante. Se referencian a nivel nacional con el espacio que gobernadores alejados de Milei, presentaron la semana pasada lo que quieren expresarse como una avenida del medio, lejos de la polarización de los libertarios y kirchneristas.

La denominación política será “Provincias Unidas”, pero competirán bajo el sello de “Hacemos por San Juan”, por ser los únicos de la coalición que tienen personería jurídica vigente.

Frente de Izquierda: unidad en la izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad mantiene su estructura clásica con el MST, Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista. Su primer candidato será Cristian Jurado, excandidato a gobernador.

Partido Libertario: Agüero, cabeza de su propia lista

Tras participar en 2023 dentro del armado que ganó las elecciones nacionales, el Partido Libertario decidió competir con lista propia. La fórmula estará encabezada por Yolanda Agüero, presidenta provincial y nacional del espacio, junto a Manuel Galdeano y Nancy Illanes.

GEN: Arancibia juega en solitario

El partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), liderado por Marcelo Arancibia, participará sin alianzas a diferencia de las elecciones de 2023 en las que conformó frente con el actual oficialismo provincial.

Ideas de la Libertad: lista propia de los libertarios disidentes

El espacio Ideas de la Libertad, liderado por Carlos Montiveros, se alejó de La Libertad Avanza y presentó su propia lista encabezada por Gonzalo Medina y Gastón Briozzo. Ambos fueron candidatos en 2023 dentro del esquema liberal, pero rompieron con Peluc por diferencias internas, aunque reivindican una “libertad original” frente al armado actual del oficialismo libertario.

Evolución Liberal: Sergio Vallejos también va solo

El empresario Sergio Vallejos, tras varios intentos de integrarse a frentes liberales, consolidó su propio partido y obtuvo el sello propio hace apenas unos días atrás.

Cruzada Renovadora: para demostrar vigencia

La histórica Cruzada Renovadora, encabezada por Alfredo Avelín, rechazó alianzas y competirá de forma independiente, buscando reivindicar su rol activo en la política local. Tuvo algunos coqueteos con las ideas libertarias y liberales durante los últimos años, aunque luego mostró distancia.