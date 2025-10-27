Con el 98,42 de las mesas escrutadas, Fuerza San Juan se impuso en la provincia de San Juan en las elecciones legislativas nacionales 2025 que se desarrollaron este 26 de octubre. Por estos resultados, Cristian Andino se posicionó como el ganador de las elecciones.

De acuerdo a los datos provisorios, en segundo lugar quedó el oficialismo provincial, Por San Juan, que por ahora metió como legislador nacional al vicegobernador Fabián Martín.

Mientras que en tercer lugar, estaría ingresando en tercer lugar como diputado nacional a Abel Chiconi, producto de los votos que por ahora sumó el partido La Libertad Avanza.

De este modo, las bancas para el Congreso de la Nación se están repartiendo para las tres fuerzas principales. Estos legisladores electos acompañarán a los diputados actuales que son la orreguista Nancy Picón, el libertario José Peluc y el peronista Jorge “Koki” Chica.

En cuando al resto de las fuerzas políticas en cuarto lugar quedó Provincias Unidas que logró 1,89% (8.009 votos), Cruzada Renovadora 1,61% (6.845), Evolución Liberal 1,53% (6.491), Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad 1,42% (6.030), Partido Libertario 1,28% (5.444) e Ideas de la Libertad 0,76% (3.240).