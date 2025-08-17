Pasado el mediodía de este domingo 17 de agosto trascendió que el frente electoral Fuerza San Juan, que tiene como principal socio al peronismo, definió los nombres de los candidatos que competirán para representar a la provincia en el Congreso. Se supo que Cristián Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo son los titulares de la lista.

De esta manera, el uñaquismo se impuso en la pulseada interna dentro del justicialismo sanjuanino, en la que se disputaron el protagonismo el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el también exgobernador José Luis Gioja y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

Desde hace días se viene produciendo largas reuniones para llegar a definir por consenso quiénes serían los candidatos. Durante la tarde del sábado se llegó a hablar de diferentes candidatos e incluso se deslizó que se podría incluir a un referente del sindicalismo local.

Más allá de los diferentes nombres que circularon en las últimas horas, hubo un dato en el que todos coincidían y es que Gioja se oponía a que un uñaquista liderara la lista. Se habló de poner a un referente de su sector y el mismo Gioja se postuló como candidato. Finalmente, las negociaciones se dieron por terminadas durante la mañana de este domingo.

El vencedor fue Uñac quien puso a su alfil Andino en el primer lugar de la lista, secundado por la actual intendenta de Caucete, Romina Rosas. El tercer lugar quedó para Gramajo, aun después de que desde su sector llegaron a decir que no se iban a quedar con un tercer puesto.

En cuanto a los suplentes que acompañaran a los tres candidatos de Fuerza San Juan, trascendió que se trata de Claudia Liquitay, Gabriel Castro y un tercer militante de apellido Rubiño.

El frente

El frente Fuerza San Juan tiene como líder al Partido Justicialista, secundado por el Frente Renovador. A estas fuerzas se suman el Partido Conservador Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Frente Grande, Libres del Sur, Convicción Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Las bancas

San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, que hasta ahora ocupan los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y la orreguista María de los Ángeles Moreno.