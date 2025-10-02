Legislativas 2025: en San Juan, brindarán una charla optativa a los fiscales partidarios

Edgardo Benítez, secretario Electoral Federal, anunció en el programa "Todos Vivos" de Canal 13 una jornada optativa de capacitación especial dirigida a los fiscales partidarios, con el objetivo de asegurar un proceso transparente y sin controversias en las próximas elecciones legislativas.

Benítez recordó que la Justicia Electoral tiene como obligación capacitar a las autoridades de mesa (presidente y vicepresidente) y a los delegados que representan al Poder Judicial Electoral en cada establecimiento escolar. Sin embargo, dada la novedad del sistema de Boleta Única Papel (BUP) en esta elección legislativa, se ha decidido sumar esfuerzos de preparación para los apoderados de partidos políticos y, en particular, para los fiscales.

Los fiscales, quienes son los representantes de cada partido político y cumplen el rol de control junto al presidente y vicepresidente de mesa, recibirán una charla informativa este sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana en el salón Eloy Camus del Centro Cívico.

Si bien la participación en esta jornada no es obligatoria, el Secretario Electoral enfatizó el interés de la Justicia en su asistencia.

"A nosotros nos interesa particularmente que los fiscales conozcan de primera mano las modificaciones, de modo tal que el día del comicio entendamos todos lo que está pasando y evitemos cualquier discusión sin sentido", explicó Benítez.

La convocatoria busca que los representantes de las agrupaciones políticas se familiaricen completamente con el nuevo sistema de votación, minimizando así posibles dudas o conflictos durante el escrutinio y garantizando que el proceso se desarrolle con la mayor fluidez y consenso posible. Esta medida forma parte del plan integral de la Justicia Electoral para adaptar a todos los actores involucrados a la implementación de la Boleta Única Papel.