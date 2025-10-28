Legislativas 2025: Rueda señaló que está satisfecho con el resultado

Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, ofreció un balance de las elecciones legislativas de 2025 en el programa Todos Vivos de Canal 13, asegurando que se encuentra conforme con el desempeño en los comicios.

"Para nosotros es un saldo positivo, obviamente que uno siempre quiere salir primero, pero con este resultado creo que nadie puede decir que ha ganado, si La Libertad Avanza que en caso de San Juan ha logrado una diputación que no tenía. Por parte del Justicialismo perdió un diputado y por parte del frente que acompañamos con Orrego, hemos sostenido la banca que teníamos"

Misión Cumplida en "Por San Juan"

El líder del partido de la estrella destacó que el frente "Por San Juan" al cual pertenece el bloquismo logró el objetivo fundamental propuesto: "Se ha logrado el objetivo de conservar un diputado nacional, no hemos perdido", afirmó Rueda, reflejando una postura de estabilidad dentro de la coalición.

Consultado sobre el resultado general de las legislativas, Rueda expresó: "Por nuestro lado estamos satisfechos con el resultado".

La Postura de Sancassani

Respecto a la mención de Peluc sobre el crecimiento de la figura de Sancassani como único bloquista que "suma puntos", Rueda marcó la diferencia entre las decisiones personales y la estructura partidaria: "José sabe que el bloquismo orgánico está en un frente, Sancassani tomó una decisión personal". De esta manera, el presidente reafirmó el compromiso del partido con la alianza oficial.

Análisis estratégico

Rueda reveló que, aunque "se analizó la posibilidad de ir solos en las elecciones", la idea fue descartada porque se trató de "una elección muy polarizada entre dos frentes", optando por el camino de la alianza.

Finalmente, sobre el futuro de la presidencia de la Cámara de Diputados, el dirigente se mostró pragmático: "Será quien logre el mayor consenso y apoyo".

En cuanto a las proyecciones internas, el presidente bloquista concluyó señalando áreas de trabajo: "Los análisis son internos, yo sé qué tenemos que hacer para recuperar los votos de Iglesia", insinuando una estrategia focalizada para futuras elecciones.