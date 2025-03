Con el año electoral en marcha, el peronismo provincial puso primera con una reunión del Consejo Provincial y en ‘Mirá quién habla’, por Canal 13, el dirigente Leonardo Gioja habló sobre la disposición del partido para que regresen en un posible frente, actores hoy alejados del sector. Pero en esta posibilidad, también le puso límites al bloquismo, aunque no le cerró la puerta.

Leo Gioja es uno de los actores que se encuentra trabajando por la confirmación de una base amplia del peronismo, expresó. Y dentro de esa base, el peronismo se caracteriza por ser un espacio frentista en las elecciones. Así es como para las legislativas de este año, se comienzan a tejer aquellos socios políticos que pueden conformar el espacio hoy opositor en la provincia.

Entre los alejados del peronismo, pero por ahora opositores al oficialismo se encuentra Emilio Baistrocchi, líder de ‘Hacemos por San Juan’, la línea de Juan Schiaretti en la provincia. Al tener en cuenta que existen algunas coincidencias como la oposición a Javier Milei, es que se le consultó a Gioja sobre la relación con el exintendente de la Capital.

‘Dependerá de él. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Baistrocchi se fue enojado con Uñac. Baistrocchi se enojó con Uñac y es un problema de ellos. No sé qué pasó, tiene que ver con algunas cuestiones de conducción. En un momento Baistrocchi era de los dirigentes más cercanos a Sergio y mientras le sirvió, siguió allí, yo no me voy a meter, es un tema por parte de ellos’, dijo y amplió que ‘lo que viene ahora es una cuestión de elecciones, de quiénes nos van a representar en la Nación. Entonces está claro cuál es la convicción que tiene que tener los dirigentes que se acerquen a este mismo espacio. Y tienen que tener una convicción opositora, o sea, saber qué modelo de Argentina quieren y qué no quieren’.

Asimismo, en ese plano se ubica al Partido Bloquista, socio del peronismo durante dos décadas, pero hoy alejado del espacio con el que supo ser frente. Es que ahora el bloquismo se encuentra conversando con el oficialismo provincial y hasta se sentaron con los libertarios en alguna oportunidad. Todo pensando en materia electoral por delante.

Pero Leo Gioja no le cerró la puerta al partido de la estrella, pese al estar hoy alejado de la vereda en la que está parado el PJ.

‘Milei representa un modelo, nosotros representamos otro, totalmente distinto. Entonces, tiene que haber una convicción, todos los que tengan esa convicción, bienvenidos sean’, expresó y sobre el bloquismo sostuvo: ‘Yo no sé dónde está parado el bloquismo. Que ellos lo definan y si comparten nuestra posición, que llamen por teléfono, pero que se acerquen’.

Por último, Gioja recordó: ‘Siempre hemos tenido dentro del PJ una actitud frentista. Todos aquellos que se quieran acercar, que se acerquen, pero es dentro de un marco claro respecto de a quién representamos. Que definan ellos (por el bloquismo) de qué lado quieren estar, me parece que es algo fundamental’.