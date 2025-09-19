El proyecto de la nueva Ley de Modernización y Transparencia del Transporte de Personas y Cargas de la provincia continuará trabajándose en comisión y las versiones de que podía tratarse el último jueves en la Cámara de Diputados, sólo fue un amague. Para el legislador del Frente Renovador, Franco Aranda, analizó la situación en Buen Día Día por Canal 13 y sostuvo que las posiciones del oficialismo y la oposición posiblemente no están tan alejadas, por lo que cree que habrá consenso para aprobarla, aunque en el medio puede haber modificaciones.

Para Aranda, que siga debatiéndose en comisión, cree que “tiene que ver con las que las posturas de oficialismo y oposición no están tan lejos. Es probable que si se sigue trabajando en comisión se pueda lograr consenso para que pueda lograr una ley acorde a los tiempos que estamos viviendo”.

“Creo que lo que le falta es un poco de tiempo, estas leyes que son tan importantes por el impacto que tienen en la sociedad, siempre es bueno poder escuchar a todas las partes y después tener el tiempo suficiente para estudiar. Creo que, respecto al proyecto presentado por el oficialismo, hice unas observaciones sobre una cuestión de forma y no de fondo, que tiene que ver con el reglamento interno que tenemos en la Cámara de Diputados, que no habían sido tenidos en cuenta. Hice la observación a los efectos de contribuir, de aportar a la ley, lo que no sé es si lo tuvieron en cuenta o no”, agregó el diputado massista.

El proyecto de ley comprende el transporte de personas y transporte de cargas, por lo que el legislador entiende que “tiene un poco más de complejidad, hay que estar muy atento a cada una de las normas que se van tratando en el articulado de la ley. Además, sabemos que han aparecido nuevos actores en lo que tiene que ver con el tránsito y hay que contemplarlos en la ley, por lo que merece su tiempo, análisis y escuchar a todas las partes”.

Aranda integra las comisiones de Obras y la de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por lo que tiene un amplio conocimiento en lo que se va tratando y las dudas que van surgiendo.