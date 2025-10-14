La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, la Segunda Sesión Especial del año, en la que se abordará de manera exclusiva un proyecto de Declaración que manifiesta la preocupación y rechazo ante cualquier intento de derogación o modificación del Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637.

La iniciativa pone de relieve la importancia de mantener vigente este beneficio, en virtud del impacto social, económico y federal que representa para miles de familias sanjuaninas que hoy se benefician con tarifas diferenciales en el consumo de gas natural.

La solicitud de esta sesión especial se presentó en el marco del artículo 189, inciso 2) del Reglamento Interno de la Cámara, luego de una reunión entre legisladores provinciales y los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, quienes detallaron los fundamentos para garantizar la continuidad del régimen.

A la preocupación se sumaron también los diputados nacionales Ana Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes coincidieron en remarcar la relevancia de la Ley N.º 27.637 y su ley marco, la Ley N.º 25.565, como herramientas clave para asegurar la equidad tarifaria en todo el país.

El Régimen de Zona Fría establece un sistema de tarifas reducidas entre un 30% y un 50% para los usuarios de gas natural en regiones del país que sufren bajas temperaturas. Su propósito es garantizar igualdad de condiciones y acceso equitativo a un servicio esencial, especialmente para los hogares con mayores necesidades económicas.

En 2021, mediante la Ley N.º 27.637, la Provincia de San Juan fue incorporada al régimen, beneficiando a más de 120.000 usuarios, entre hogares, entidades de bien público y PyMEs. Este alcance incluye a jubilados, beneficiarios de programas sociales, monotributistas y personas electrodependientes, quienes acceden a una reducción sustancial en la tarifa de gas.