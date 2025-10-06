Liberales vs libertarios: “LLA colocó a un candidato que no lo conoce nadie”

Fuera de la conformación del frente de La Libertad Avanza en San Juan, Sergio Vallejos formó un partido propio denominado Evolución Liberal, con el cual participará en las elecciones por una banca en la Cámara de Diputados del Congreso. Desde fuera de LLA, Vallejos habló con Canal 13 San Juan y dijo que Abel Chiconi es “un candidato que no lo conoce nadie, es un desconocido”.

Vallejos habló sobre el debilitamiento del partido libertario en un contexto nacional marcado por escándalos como el caso $LIBRA, las coimas del Andis y se suma la vinculación de José Luis Espert a un presunto narcotraficante. “A nivel provincial también se han debilitado, antes ganaron unas elecciones y ahora están defendiendo a los ‘ponchazos’ algunas ideas”, dijo el liberal.

“Se han debilitado solos. Han puesto a un candidato que no conoce nadie, que no tiene trayectoria ni credencial política, lo que lo hace un total desconocido”, expresó Vallejos.

El candidato de Evolución Liberal habló sobre el candidato de LLA, Abel Chiconi, quien fue el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, cargo al que renunció para abocarse por completo a la candidatura. “La gente no vota a quien no conoce, desde ese lado le escaparon, su candidata como segunda también es desconocida”, concluyó.