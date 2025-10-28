Lilia Lemoine, diputada y actriz: su participación secreta en la película de Kapanga

La diputada nacional Lilia Lemoine ha desarrollado una vida profesional sorprendentemente diversa. Antes de saltar a la política, se desempeñó como cantante, bailarina, cosplayer, maquilladora y actriz. Uno de sus episodios más insólitos en la pantalla grande ocurrió en 2009, cuando participó en la película Kapanga todoterreno, protagonizada por la conocida banda de rock Kapanga.

El film es una comedia que narra la historia de un grupo de albañiles que decide dejar su empleo para vivir de la música y los asados. Entre los protagonistas aparecen Ricardo Iorio, Vicente Viloni, Pablo Echarri y, sorpresivamente, Lemoine, que representaba a la actriz Araceli González, aunque su rostro permanecía oculto bajo una capucha.

Según relató la productora Cine Salvaje en Facebook, la elección de Lemoine fue práctica: “Sale la idea de que el Mono es una especie de agente secreto que tiene que rescatar a Araceli… pero no existía forma de grabar con la verdadera Araceli González. La solución: ¡Lilia Lemoine! Básicamente, nuestra conocida con mejor aspecto que, al estar secuestrada, debía tener la cabeza enmascarada”.

La propia legisladora compartió la anécdota en Twitter de manera informal:

“-Te animás a actuar de Araceli?

Y sí… pero no me parezco a Araceli.

Te ponemos una capucha y listo!

Bueno, dale.”

Además de este film, Lemoine participó en otras producciones de carácter amateur y experimental, como Acción de policías (2012), Sexo, Zombies y Bret Michaels (2017), Cazador, la película (2021) —donde interpretó a Batichica— y Pandenomics (2020), documental de Santiago Oría basado en un libro de Javier Milei.

Este recorrido evidencia la faceta artística y versátil de Lemoine, antes de consolidarse como figura pública y referente político, y confirma que su carrera es tan sorprendente como variada, combinando entretenimiento, creatividad y ahora, legislatura.