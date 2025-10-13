La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a protagonizar un escándalo mediático tras realizar declaraciones insólitas en un programa de streaming libertario, donde se refirió abiertamente a sus fotos íntimas y al llamado “voto pajín”, una expresión que en redes sociales se utiliza para describir el apoyo masculino basado en la atracción física hacia figuras públicas.

“Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran, porque yo las publiqué y no es ningún secreto”, afirmó Lemoine durante la transmisión, generando risas entre los presentes y sorpresa entre los espectadores.

En medio de la charla, el conductor del programa comentó que “están subestimando el voto pajín”, a lo que la legisladora respondió con total aprobación, respaldando la idea con naturalidad y dejando en evidencia su despreocupación por las repercusiones políticas de sus palabras.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron críticas tanto dentro como fuera del ámbito político, donde muchos cuestionaron la falta de seriedad y respeto institucional que la diputada demuestra al referirse de ese modo mientras ocupa un cargo legislativo nacional.

Lemoine, quien suele mostrarse muy activa en redes y cercana al discurso libertario más radical, ya había sido noticia en los últimos días por otro episodio polémico: agredió verbalmente a manifestantes que repudiaron la presencia del presidente Javier Milei durante actos en Corrientes y Chaco, lo que también derivó en cuestionamientos hacia su conducta pública.