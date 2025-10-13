La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a protagonizar un escándalo mediático tras realizar declaraciones insólitas en un programa de streaming libertario, donde se refirió abiertamente a sus fotos íntimas y al llamado “voto pajín”, una expresión que en redes sociales se utiliza para describir el apoyo masculino basado en la atracción física hacia figuras públicas.

X de Mia 🍋

Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran, porque yo las publiqué y no es ningún secreto”, afirmó Lemoine durante la transmisión, generando risas entre los presentes y sorpresa entre los espectadores.

En medio de la charla, el conductor del programa comentó que “están subestimando el voto pajín”, a lo que la legisladora respondió con total aprobación, respaldando la idea con naturalidad y dejando en evidencia su despreocupación por las repercusiones políticas de sus palabras.

Lemoine sobre el fotógrafo grave: ‘No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos’

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron críticas tanto dentro como fuera del ámbito político, donde muchos cuestionaron la falta de seriedad y respeto institucional que la diputada demuestra al referirse de ese modo mientras ocupa un cargo legislativo nacional.

Lemoine, quien suele mostrarse muy activa en redes y cercana al discurso libertario más radical, ya había sido noticia en los últimos días por otro episodio polémico: agredió verbalmente a manifestantes que repudiaron la presencia del presidente Javier Milei durante actos en Corrientes y Chaco, lo que también derivó en cuestionamientos hacia su conducta pública.