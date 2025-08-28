El Consejo de la Magistratura de San Juan volvió al centro del debate tras las declaraciones del ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, quien realizó un análisis sobre el origen y las atribuciones de este órgano encargado de la designación de jueces.

Lima recordó que San Juan fue una de las primeras provincias en crear un Consejo de la Magistratura y que lo hizo como un órgano extra poder, con competencias exclusivas y relevantes: “Nada más y nada menos que determinar una terna para la selección de jueces, incluso ministros de la Corte y fiscal general de la Corte, cosa que no se da en otras provincias”, explicó.

A diferencia de la mayoría de las jurisdicciones, donde los cargos superiores se designan mediante el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, San Juan confirió a su Consejo una potestad singular, surgida de la Convención Constituyente de 1986, dominada por una mayoría radical.

En ese proceso, según relató Lima, hubo fuertes discusiones. El constitucionalista Waldino Acosta objetó que se designaran jueces por órganos sin bases electivas directas, señalando que tanto el foro de abogados como el Poder Judicial no representan a la totalidad de la ciudadanía. En la misma línea, el doctor Eduardo Luis Leonardelli calificó a la Constitución sanjuanina como “profusa, difusa y confusa”, cuestionando el peso desproporcionado del foro de abogados, que en ese entonces contaba con apenas 2.000 afiliados.

Finalmente, el esquema fue aprobado y reemplazó al mecanismo previo vigente desde la Constitución de 1927, que otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de proponer jueces con acuerdo de la Cámara de Representantes.

Lima reconoció que uno de los grandes desafíos del sistema es lograr la imparcialidad e independencia del Consejo, aunque advirtió que la influencia política es imposible de erradicar: “Cada uno tiene una formación política, aunque no la ejerza. Algunos proponen llevar esto al ámbito académico o al foro de abogados, pero también están politizados. Lo esencial es la ética profesional e intelectual del postulante”, afirmó.

El ministro fue categórico al advertir sobre lo que considera errores constitucionales en legislaciones posteriores. Explicó que los artículos 214 a 217 de la Constitución provincial regulan con precisión la composición y facultades del Consejo, y que este “no requiere de una ley para establecer su funcionamiento, ya que dicta su propio reglamento”.

En ese marco, cuestionó duramente iniciativas como la Ley 7371, que fue suspendida pero que en su momento planteó la creación de autoridades adicionales y un jurado evaluador: “Esa norma le quitaba facultades al Consejo y lo convertía en una escribanía. Esa tarea debe ser realizada por los propios miembros del Consejo de la Magistratura”, sostuvo.

Lima destacó que la Constitución no permite la intromisión de la Legislatura en el Consejo, ya que ya cuenta con representación parlamentaria en su conformación. “Este organismo fue creado como supremo para la designación de magistrados, incluso ministros de la Corte. En la Nación, los elige el presidente con acuerdo del Senado; en la mayoría de las provincias, el Consejo interviene en cargos inferiores. Pero en San Juan se le ha dado una potestad muy especial, y hay que leerlo claramente en la Constitución”, remarcó.

Con estas definiciones, el ministro de la Corte de Justicia puso nuevamente en discusión el alcance de uno de los órganos clave en el esquema judicial sanjuanino, que desde su creación ha sido objeto de elogios por su independencia y críticas por su composición e influencia política.