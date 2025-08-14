Pasadas las 20 de este jueves La Libertad Avanza (LLA) presentó sus 8 candidatos bonaerenses. El presidente, fiel a su estilo, fue filoso contra el gobernador Axel Kicillof, criticando varios puntos de su gestión, sensibles a la opinión pública, pidió ponerle un freno al mandatario bonaerense y reivindicó la consigna “kirchnerismo Nunca Más”

El mandatario libertario lanzó la campaña desatando en varias oportunidades la ovación de los militantes, dirigentes y funcionarios. De los elegidos para competir en las elecciones provinciales de septiembre expresó: "Ellos son los encargados de portar la antorcha de la libertad aquí en la provincia (por Buenos Aires), tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo".

Luego de la presentación de los candidatos expresó se desató la primera ovación del público que automáticamente comenzó a cantar "hijo de puta, hijo de puta", apuntando contra el gobernador bonaerense.

Milei se tomó un momento para felicitar a los candidatos para los concejos deliberantes, asegurando que serán los encargados de combatir "a los degenerados fiscales de los intendentes del kirchnerismo". Luego agradeció a quien ofició de armador de LLA en estas elecciones: Sebastián Pareja. Al ex dirigente del PRO le agradeció "el esfuerzo enorme que está realizando en la provincia"

La ovación máxima de la noche llegó cuando Milei le agradeció a su hermana, Karina, de quien aseguró que "ha cumplido con la tarea titánica de organizar La Libertad Avanza". Apenas nombró a "La Jefa" el público aplaudió y estalló en un grito unánime, mientras la trasmisión oficial mostraba a la funcionaria nacional levantando los brazos y girando para agradecer a todos los presentes en el recinto.

Milei esperó a que la militancia y los dirigentes dejaran de gritar: "Karina, Karina", para manifestar: "La Libertad Avanza que hace un par de años ni siquiera existía, y que, gracias a su labor, hoy podemos decir que existe y es protagonista en las 24 provincias del país... ¡gracias Jefe!"

"Lamentablemente 4 décadas de populismo, han convertido a la provincia de Buenos Aires, en una vergüenza nacional. Una provincia que por condiciones debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero que fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada", expresó Milei provocando tibios aplausos.

Acto seguido, aseveró que "ya no se puede tapar el sol con las manos" y aseguró que los bonaerenses "saben muy bien como es el día a día de la provincia". Luego atacó a la actual gestión denunciando falta de obra pública: "La calle es tierra de nadie, literalmente de tierra, porque el asfalto nunca llega". Luego apuntó al tema de inseguridad: "La gente vive con miedo, mirando para atrás, enrejada en su casa, mientras que los delincuentes circulan impunes por las calles"

El discurso del líder de LLA continuó con el ataque directo al gobernador Kicillof, denunciando que "en las escuelas los chicos cada vez aprenden menos y son rehenes de los sindicalistas". Luego metió una humorada cuando algunos militantes lanzaron críticas al gobernador bonaerense por el tema educación. "Aviso que, si la calentura que tiene toda la provincia es como esto, digamos, ganamos por goleada", expresó con su habitual exaltación en la voz.