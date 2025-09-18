En la tarde de este miércoles, los candidatos del Frente Por San Juan recorrieron el Lote Hogar Nº62 en Chimbas dándole continuidad a la campaña electoral de las legislativas de octubre. De cara a las elecciones, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo golpearon puertas para conocer las necesidades de los vecinos, según comentaron al móvil de Canal 13.

En medio de la caminata, Martín expresó: "El equipo está contento con esta caminata por Chimbas, en particular en el Lote Nº35 y la Villa Observatorio. Estuvimos hablando con los vecinos y uno de los temas que más salieron fue la explicación del nuevo sistema de votación"

"Recibimos con agrado el cariño de la gente que ven cosas muy positivas en la gestión de nuestro gobierno, como el boleto escolar gratuito. Una señora me contó que tiene dos hijos y, cuando tiene que pagar el boleto, tenía que dejar de mandar a los chicos a la escuela porque no tenía para los pasajes y que ahora pueden ir todos los días. Ese tipo de conocimiento para nosotros es muy importante", sostuvo el vicegobernador.

El primer candidato del Frente Por San Juan destacó la cercanía con los sanjuaninos, asegurando que ese vínculo lleva años. "En cada lugar que estuvimos siempre fuimos frente a frente con la gente. Esa es la manera, porque si no uno va perdiendo el termómetro, la temperatura del vecino común, del trabajador, de aquella familia que sufre situaciones de desigualdad porque tiene un integrante con alguna discapacidad", expresó.

Por su parte, Laura Palma, segunda candidata del Frente Por San Juan, confesó que "le encanta la campaña golpeando puertas". Tras destacar que es una costumbre de Producción y Trabajo, la ministra de Gobierno indicó que tiene gran importancia escuchar a los vecinos de cada punto de la provincia para, de esta manera, conocer sus realidades. "Los que más nos piden es que no dejen solos a los jubilados", expresó.