En medio de las demoras para avanzar con la construcción del radiotelescopio CART, legisladores peronistas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de declaración para pedir que se avance con esta obra que se encuentra parada.

El diputado Mario Herrero visitó el programa Mirá Quién Habla de Canal 13 de San Juan y dio detalles de este proyecto de declaración que busca que el cuerpo legislativo le dé su apoyo a este proyecto.

El legislador explicó que él, junto a los también peronistas, Carlos Quiroga Moyano y Graciela Seva, presentaron el martes 21 de octubre un proyecto de declaración en el que exponen su preocupación por la demora por parte del gobierno nacional para aprobar la renovación del convenio entre el Conicet de Argentina, la UNSJ y el gobierno de China para poder avanzar con el proyecto. "La declaración es para hacer pública nuestra preocupación por la demora en la renovación del convenio", aseveró el legislador.

Herrero recordó que el primer convenio con los chinos se firmó en 2015 y se debía renovar en junio, pero no se firmó el nuevo acuerdo, por eso la obra del gran aparato científico quedó estancada.

El diputado recordó que desde septiembre están en la Aduana una serie de elementos que envió China para terminar de construir el radiotelescopio, pero como las autoridades nacionales no han autorizado el ingreso de estos elementos, no se puede avanzar con el armado de este radiotelescopio.

A esto se suma que la Nación firmó una resolución en la que establece que no se puede firmar este tipo de convenio binacional si una expresa autorización por parte del Ministerio de Defensa de la Nación.

El diputado aseveró que la idea original era comenzar con las pruebas de montaje a fines de 2025 y que el aparato empezará a funcionar en 2026, pero si la situación sigue así ya no se podrá cumplir con este cronograma.

Sobre el tratamiento del proyecto, Herrero explico que espera que se trate sobre tablas porque “este es un tema de actualidad” y agregó que ya en el 2015 el cuerpo legislativo se había declarado a favor de este proyecto científico con China.